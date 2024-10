Команда LADA Sport ROSNEFT выиграла Кубок России по кольцевым гонкам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

LADA Sport ROSNEFT успешно завершила гоночный сезон победным выступлением в финале российской серии кольцевых гонок (РСКГ). По итогам заключительного этапа соревнований, прошедших в минувшие выходные на трассе «Крепость Грозная» в столице Чеченской республики, тольяттинцы стали лучшими в личном и командном зачете Кубка России.

Золото в личном зачете в классе «Супер-Продакшн» завоевал пилот LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, который в упорной борьбе опередил ближайшего соперника за титул на 15 очков. А благодаря успешным выступлениям его напарника Леонида Панфилова, ставшего третьим в личном зачете, команде удалось стать лучшей по итогам сезона.

В гоночном сезоне 2024 года LADA Sport ROSNEFT стала сильнейшей во всех дисциплинах, в которых принимала участие: Команда завоевала победу на ралли «Шелковый путь», а также стала Чемпионом России по картингу в третий раз подряд.

Лучшие пилоты всех гоночных дисциплин России традиционно встретятся на ежегодной «Гонке Чемпионов», которая пройдет на трассе «Сосновка» в Самарской области в начале 2025 года.

«Роснефть» с 2015 года является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT и активно участвует в развитии российского автоспорта. Благодаря сотрудничеству с Компанией команда стала лидером в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны автомобилистам на АЗС «Роснефть».

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

7 октября 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220883/

MIL OSI