Дмитрий Чернышенко: Важный результат движения «Абилимпикс» – трудоустройство более 93% конкурсантов

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание организационного комитета национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

В нём также приняли участие руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров, первый заместитель Министра просвещения Александр Бугаев, заместитель Министра науки и высшего образования Ольга Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, статс-секретарь – заместитель Министра культуры Жанна Алексеева, заместитель Министра здравоохранения Татьяна Семёнова, заместитель Министра сельского хозяйства Ксения Шевёлкина, заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина и другие.

На заседании оргкомитета участники подвели итоги региональных чемпионатов «Абилимпикс», определили основные векторы подготовки национального чемпионата, а также обсудили меры по трудоустройству и профессиональному развитию участников на производстве.

«Этот год особенный: российскому движению “Абилимпикс„ исполняется 10 лет. За это время чемпионат “Абилимпикс„ стал одним из самых значимых мероприятий в сфере инклюзивного профессионального образования, площадкой профессионального становления для огромного числа школьников, студентов и специалистов. За 10 лет его участниками на всех этапах стали более 120 тысяч человек. Рассчитываем, что и дальше это количество будет увеличиваться. Важный результат движения – трудоустройство его участников. Уже трудоустроено более 93% конкурсантов, в том числе обучающиеся», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Сегодня чемпионат охватывает все 89 регионов, а число соревновательных компетенций выросло в 7 раз – с 29 до 206. Партнёрами движения на всех уровнях стали около 2,5 тыс. предприятий. Все ключевые решения сегодня принимаются с участием представителей общественных организаций инвалидов.

Традиционно финал национального чемпионата проходит в Москве, где широко внедряются инновационные подходы в обеспечении особых образовательных потребностей и активно осуществляется формирование доступной среды.

Вице-премьер поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и команду региона за активную поддержку движения «Абилимпикс».

Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы Евгений Стружак рассказал о ходе подготовки к национальному чемпионату «Абилимпикс» в 2024 году.

Финал национального чемпионата «Абилимпикс» состоится в период с 26 по 29 октября 2024 года в выставочном центре «Гостиный Двор» и на 7 дополнительных площадках Москвы – в 6 колледжах Департамента образования и науки Москвы, а также в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкой.

Первый заместитель Министра просвещения Александр Бугаев подчеркнул, что движение «Абилимпикс» – это целая экосистема, которая успешно решает задачи профориентации и профессионального образования, а также способствует трудоустройству людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

«Чемпионат “Абилимпикс„ включает в себя два основных этапа. В этом году региональные этапы состязания прошли в 88 субъектах Российской Федерации. По 206 компетенциям соревновались свыше 25 тысяч человек, из которых более 10 тысяч – с инвалидностью первой и второй групп. Отдельно отмечу, что в этом году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области впервые провели региональные чемпионаты на базе своих профессиональных учреждений. Благодарю всех организаторов за эту работу», – сказал Александр Бугаев.

Первый заместитель главы Минпросвещения подчеркнул, что в этом году впервые организован очный формат проведения отборочного этапа по федеральным округам. Соревнования прошли в 21 субъекте Российской Федерации. По итогам отборочного этапа в финал национального чемпионата вышло 837 участников из 70 регионов страны.

Александр Бугаев информировал, что в этом году тематика мероприятий «Абилимпикса» посвящена 10-летию движения и Году семьи. Он также отметил, что к соревнованиям присоединились участники из 7 дружественных стран. Кроме того, впервые в категории «специалисты» будут состязаться участники специальной военной операции.

По итогам регионального чемпионата 2024 года самую высокую динамику в развитии движения «Абилимпикс» показала Республика Северная Осетия –Алания. Заместитель председателя правительства республики Альбина Плаева рассказала, что такой рост стал возможным в том числе благодаря тому, что в 2024 году было увеличено число компетенций, участников, экспертов, добровольцев в два раза и более, к проведению чемпионата удалось привлечь 16 партнёров, увеличилось количество площадок проведения регионального чемпионата: к традиционным 6 прибавились сразу 7 образовательных организаций. В субъекте участники чемпионата чаще всего находят работу по компетенциям «пекарь», «учитель начальных классов», «кондитер», «электромонтажник» и «делопроизводитель».

В завершение заседания организационного комитета Дмитрий Чернышенко дал ряд поручений относительно организации и информационного освещения чемпионата, а также поручил Министерству просвещения определить в регионах наиболее активных работодателей «Абилимпикса» и сформировать подходы к их поощрению.

