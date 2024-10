Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Правительстве утвердили «дорожную карту» по изменению требований к строительству школ. Обновления произойдут на всех этапах строительства и запуска школ: от подбора земельного участка и проектирования до ввода в эксплуатацию и начала учебной деятельности. Данная работа ведётся в рамках проекта «Гильотина 2.0» под кураторством Заместителя Председателя Правительства – Руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко. Её цель – ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Уже до конца года Минстрой внесёт изменения в приказы о правилах проектирования зданий общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций. Будут устранены рекомендательные нормы и положения, ведущие к увеличению себестоимости строительства и росту эксплуатационных расходов. А в 2025 году ведомство в рамках проекта «Гильотина 2.0» начнёт прорабатывать типовую проектную документацию по строительству школ с применением технологий информационного моделирования. Такая технология позволяет создавать виртуальную копию объекта, отслеживать все этапы строительства в режиме реального времени и оперативно вносить коррективы. Предполагается, что реестр типовых решений в дальнейшем будет постепенно пополняться новыми проектами. Использование оптимизированных типовых решений в строительстве школ и детских садов позволит минимизировать сроки их согласования и затраты на подготовку проектно-сметной документации.

Также в утверждённой «дорожной карте» предусмотрены мероприятия по актуализации нормативных документов Минстроя, МЧС, Минпросвещения, Минздрава, Роспотребнадзора и других ведомств. Это обеспечит комплексный пересмотр всех требований, которые регламентируют появление и функционирование школ.

«Строительство таких крупных социальных объектов, как школа, это не только вопрос выделения бюджетных средств. Это вопрос исполнительской и финансовой дисциплины. Также это вопрос наличия земельного участка с требуемой площадью. В некоторых городах это становится барьером для появления новых школ в микрорайонах. Поэтому обновление нормативных документов и вытеснение оттуда устаревших или излишних требований ускорит появление новых школ в регионах. Плюс мы рассчитываем, что инвестиционно-строительный цикл будет оптимизирован за счёт разработки типового проекта школы с применением технологий информационного моделирования», – сообщил Дмитрий Григоренко.

Отдельным пунктом плана мероприятий стоит проработка способа обмена документами между юрлицами и индивидуальными предпринимателями с государством на всём пути реализации инфраструктурного проекта. Будет проанализирована возможность перевода документооборота полностью в электронный вид, исключая бумажный носитель. Для этого в следующем году планируется разработать экспериментальный правовой режим.

Подготовка «дорожной карты» проходила на базе Аналитического центра при Правительстве с участием экспертной группы, в составе которой были директора школ, архитекторы, строители, представители региональных органов власти и общественности. Эксперты указали на широкий круг неактуальных и не отвечающих современным реалиям требований. После проработки с профильными ведомствами эти замечания легли в основу плана мероприятий проекта «Гильотина 2.0» по направлению «Школа» с указанием сроков реализации на 2024 и 2025 годы. Подкомиссия по упрощению государственного регулирования при Правительственной комиссии по проведению административной реформы под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко одобрила эту «дорожную карту».

О необходимости пересмотра обязательных требований и упрощения процедур реализации инфраструктурных проектов ранее заявляли представители бизнеса и госорганы. Помимо школ в рамках проекта «Гильотина 2.0» в дальнейшем будут оптимизированы требования к строительству гостиниц, больниц, взлётно-посадочных полос, а также перепланировке помещений.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52922/

MIL OSI