В Политехе прошла церемония чествования лучших первокурсников

Приёмная кампания в Политехнический университет в этом году прошла под лозунгом «Ты — главный герой!». В большой физической аудитории состоялась церемония чествования звёзд этого года. Это первокурсники, которые поступили по результатам олимпиад или набрали на ЕГЭ более 270 баллов.

С приветственным словом к студентам обратился директор Центра по работе с абитуриентами Артём Егупов: «Вы не просто поступили в наш университет, вы стали частью дружного политехнического братства. Мы гордимся вами и уверены, что ваше будущее будет ярким и успешным. Политех всегда рядом и поможет вам в достижении новых вершин».

Церемония прошла в формате диалога с сотрудниками университета. Уже на первом курсе студенты могут начать научно-исследовательскую деятельность и участвовать в совместных проектах с другими вузами. О лаборатории научного наставничества рассказали руководитель проекта Павел Захаров и старший преподаватель кафедры физики Николай Руль. Своим путём в науке поделился также стажер-исследователь научно-образовательного центра «Нанотехнологии и покрытия» Паруйр Мелконян. Старший преподаватель Высшей школы энергетического машиностроения Арсентий Клюев рассказал, как студенты могут стать частью коллективов крупнейших предприятий города и страны в рамках студенческих конструкторских бюро.

Однако на этом возможности университета не заканчиваются. В Политехе существует более 50 студенческих объединений, активно работает одна из крупнейших профсоюзных организаций, есть свой Центр волонтёрских проектов. О проектной среде, развитии студенческих сообществ и грантах подробно рассказал начальник Управления молодежной политики Иван Хламов.

