В ГУУ обсудили Программу развития университета

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
2 октября 2024 года в Государственном университете управления состоялась установочная сессия в рамках реализации Программы развития университета.
Мероприятие объединило директоров институтов, заведующих кафедр и иных руководителей структурных подразделений, заинтересованных в будущем Государственного университета управления.
В ходе установочной сессии членами ректората были представлены ключевые стратегические направления, которые будут прорабатываться в период до 2032 года включительно, в том числе:
- Приоритеты образовательной политики,
- Приоритеты политики в области научно-исследовательской деятельности и инноваций,
- Приоритеты профориентационной деятельности,
- Приоритеты кадровой политики.
Руководитель Проектного офиса Программы развития Татьяна Гордеева и эксперт академии управления WinBD Наталья Говорова рассказали о механизмах гармонизации программ и планов развития структурных подразделений с Программой развития университета.
Установочная сессия стала первым мероприятием в серии стратегических сессий, где коллективы университета будут работать над собственными документами стратегического планирования и определять свой вклад в общее развитие.
«Внутренние задачи, которые мы перед собой ставим, это укрепление бренда ГУУ, увеличение доходов, формирование сильных научных коллективов и обеспечение возможности для участия в больших национальных проектах. Мне кажется, у нас очень хороший работоспособный коллектив, преданный университету и общему делу, и я думаю, у нас все будет хорошо. Это же наше будущее, поэтому давайте на это будущее вместе работать», – отметил в своём выступлении Владимир Строев.
Участники обсудили важные инициативы, направленные на улучшение образовательного процесса, укрепление кадрового потенциала и поддержку научных исследований.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 7.10.2024
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