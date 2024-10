В ГУУ обсудили Программу развития университета

Source: MIL-OSI Russian Language News

2 октября 2024 года в Государственном университете управления состоялась установочная сессия в рамках реализации Программы развития университета.

Мероприятие объединило директоров институтов, заведующих кафедр и иных руководителей структурных подразделений, заинтересованных в будущем Государственного университета управления.

В ходе установочной сессии членами ректората были представлены ключевые стратегические направления, которые будут прорабатываться в период до 2032 года включительно, в том числе:

Приоритеты образовательной политики,

Приоритеты политики в области научно-исследовательской деятельности и инноваций,

Приоритеты профориентационной деятельности,

Приоритеты кадровой политики.

Руководитель Проектного офиса Программы развития Татьяна Гордеева и эксперт академии управления WinBD Наталья Говорова рассказали о механизмах гармонизации программ и планов развития структурных подразделений с Программой развития университета.

Установочная сессия стала первым мероприятием в серии стратегических сессий, где коллективы университета будут работать над собственными документами стратегического планирования и определять свой вклад в общее развитие.

«Внутренние задачи, которые мы перед собой ставим, это укрепление бренда ГУУ, увеличение доходов, формирование сильных научных коллективов и обеспечение возможности для участия в больших национальных проектах. Мне кажется, у нас очень хороший работоспособный коллектив, преданный университету и общему делу, и я думаю, у нас все будет хорошо. Это же наше будущее, поэтому давайте на это будущее вместе работать», – отметил в своём выступлении Владимир Строев.

Участники обсудили важные инициативы, направленные на улучшение образовательного процесса, укрепление кадрового потенциала и поддержку научных исследований.

