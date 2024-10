В Год семьи в Политехе представили книгу о династиях

Source: MIL-OSI Russian Language News

4 октября в СПбПУ прошла презентация первого тома книги «Династии Политеха». На мероприятии в научно-исследовательском комплексе «Технополис Политех» собрались семьи, несколько поколений которых связали свои жизни с нашим университетом.

За 125 лет в Политехе сложились целые династии, связавшие судьбы с альма-матер. К юбилею вуза Управление по связям с общественностью запустило проект, объединивший воспоминания потомственных политехников. Несколько лет семейные истории публиковались в электронном формате. В Год семьи вышел в свет первый том печатной книги. В нём рассказывается о десяти семьях, чьи представители сохраняют связь с Политехом и передают из поколения в поколение традиции нашего университета. Некоторые династии начинаются с момента создания вуза и насчитывают более 20 человек. В книгу вошли уникальные интервью, воспоминания, дневниковые записи и старинные фотографии, которые позволяют читателям окунуться в атмосферу университетской жизни прошлых лет и увидеть разные этапы развития нашей страны.

Историю творят люди, и эта история находит своё продолжение в детях, внуках, последующих поколениях. Мы гордимся династиями Политеха, представители которых вносят колоссальный вклад в развитие науки, техники, технологий и промышленности нашей страны. Низкий поклон вашим пращурам за то, что они пришли в Политех, за то, что ваши семьи хранят традиции нашего вуза , — обратился ректор СПбПУ Андрей Рудской.

После этого в торжественной обстановке Андрей Рудской вручил экземпляры книг и памятные плакетки героям проекта. Праздничное мероприятие продолжилось семейной игрой «Что? Где? Когда?». Отрадно, что в ней активно участвовали и молодые семьи, которые только начали свой путь в Политехе.

Представители династий десятилетиями хранят любовь к родному вузу и передают её своим детям и внукам. Поэтому на презентацию они пришли целыми семьями. Заместитель начальника Управления международного сотрудничества Никита Головин пришёл с супругой Екатериной Беляевской, начальником Отдела международного межвузовского сотрудничества, и детьми. Сейчас в семье Головиных насчитывается уже более десяти политехников.

С сыном и внуком пришёл профессор Высшей школы энергетического машиностроения Института энергетики Николай Забелин. В этой династии несколько поколений связали свои жизни с Политехом, энергетикой и турбинами.

Я благодарен судьбе за то, что она привела меня в это “великолепное учреждение”, как говорил Сергей Юльевич Витте в своих воспоминаниях о Политехническом университете. За то, что я нашёл здесь своё счастье — жену, с которой мы вместе уже 49 лет. За то, что у меня родились дети, которые захотели поступить в Политех. За то, что эту традицию продолжают внуки. И, наконец, за то, что я оказался здесь, в кафе “Зимний сад” и встретился с другими замечательными династиями , — поделился Николай Забелин.

Начальник Управления по связям с общественностью СПбПУ Марианна Дьякова называет Политехнический университет своим «местом силы». Многие представители её семьи связаны с Политехом. Дедушка Феликс Лимонов всю жизнь трудился на кафедре двигателей внутреннего сгорания ЛПИ. Политех окончили дядя Михаил Феликсович, физик с мировым именем, мама Анна Феликсовна и папа Юрий Геннадьевич.

Огромную поддержку и силу дают поколения, которые были в Политехе до нас, и потрясающие люди, которые работают в вузе сейчас. Мне здесь очень хорошо, и я уверена, что каждый из вас чувствует то же самое. Проект “Династия” о том, как удивительным образом этот великий университет становится для нас домом. И пусть представители молодых семей дальше продолжают династические традиции нашего вуза , — отметила Марианна Юрьевна.

В семье Лимоновых — Дьяковых особая любовь к изобразительному искусству, многие представители династии прекрасно рисуют. Анна Феликсовна рассказала, что если бы можно было прожить ещё одну жизнь, то она хотела бы стать ландшафтным дизайнером и заниматься парком Политеха.

Я всем сердцем люблю наш уникальный парк, узнала о нём много нового из книги “Флора и фауна Политехнического парка”. Очень трогательно, что сотрудники Управления по связям с общественностью с такой сердечностью и уважением относятся к людям, которые здесь работали. Пусть свет, который идёт от Политеха, будет всегда , — поделилась Анна Дьякова.

На презентацию книги пришли сёстры Нина Малиновская и Елена Ковынева. Их дедушка Дмитрий Дьяков оказался в первом наборе студентов, а потом стал первым деканом энергомашиностроительного факультета.

Для нашей семьи Политех — это вся жизнь. Без него мы бы не состоялись как личности, ведь здесь получают знания, позволяющие работать в любой области. Спасибо организаторам за прекрасный вечер. Книга получилась изумительная, для нас большая честь принять участие в таком проекте , — подчеркнула Нина Николаевна.

Династию Муркиных, три поколения которой окончили гидротехнический факультет ЛПИ, представляла Галина Леонидовна. Её дочь Мария с супругом, оба — выпускники Политеха, сейчас трудятся на атомной электростанции «Аккую» в Турции, поэтому не смогли прийти на мероприятие.

От династии Майзелей — Фрейдманов присутствовал ведущий специалист Музея истории СПбПУ Виталий Майзель. В этой семьей более 20 политехников, среди которых есть кандидаты и доктора наук, профессора. Виталий Юрьевич представляет четвёртое поколение, его сын Алексей стал пятым.

Большое спасибо авторам и организаторам проекта. Был рад поучаствовать в тёплой, домашней, по-настоящему политеховской церемонии. Мне кажется, было бы правильно организовать неформальный клуб династий Политеха, как предложил наш ректор Андрей Иванович, и периодически собираться, общаться , — уверен Виталий Юрьевич.

Завершая мероприятие, организаторы отметили, что первый том — только начало, и проект «Династии Политеха» будут развиваться дальше.

