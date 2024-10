Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Институте машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ отметили пятилетие Высшей школы машиностроения. Этому событию, а также профессиональному празднику Дню машиностроителя был посвящён круглый стол на тему обеспечения качества выполнения государственного оборонного заказа предприятиями отрасли.

С приветственным словом выступил директор ИММиТ Анатолий Попович:

В нашей стране наметился поворот к реальному сектору экономики, а основой его развития является машиностроение. Неслучайно государство уделяет особое внимание производству средств производства, в котором машиностроение играет ключевую роль. Это ведущая сила экономики, которая была и остаётся незаменимой. Сегодня остро стоит вопрос кадров, и мы с радостью отмечаем значительный рост популярности машиностроительных специальностей в нашем университете. В этом году на первый курс было подано более тысячи заявлений! Такого конкурса у нас ещё никогда не было. Без машиностроителей не обойдётся ни одна отрасль — ни авиационная, ни судостроительная, ни оборонная .

Директор ВШМ Дмитрий Гасюк напомнил, что профессиональный праздник День машиностроителя появился в середине 1960-х годов как признание важности отрасли в экономике страны. 15 августа 1966 года Президиум Верховного Совета СССР издал соответствующий указ. Праздник отмечают в последнее воскресенье сентября.

Доцент и учёный секретарь ВШМ Ксения Арсентьева выступила с докладом об истории и современности Высшей школы машиностроения. Она появилась 1 сентября 2019 года после объединения четырёх кафедр ИММиТ. А этому предшествовали многочисленные слияния кафедр, которые начались в 2009 году. Поэтому можно сказать, что в Высшую школу машиностроения вошли не четыре, а около десятка кафедр, чьё наследие и научные направления успешно развиваются и по сей день.

Затем участники заседания перешли к обсуждению вопросов круглого стола: подготовка кадров для предприятий машиностроения, их производственная и хозяйственная деятельность и обеспечение качества выполнения ими государственного оборонного заказа.

Сейчас на производствах крайне не хватает обученных квалифицированных специалистов. Мы готовы принимать студентов к себе на практику, проводить экскурсии. Кроме того, мы нуждаемся в вашей научно-исследовательской базе , — отметил начальник инструментального производства НПК «Северная заря» Валерий Калистратов.

В конце заседания заслуженным работникам ВШМ были объявлены благодарности за добросовестный труд и профессиональное мастерство.

После заседания для всех желающих были организованы экскурсии в Музей истории СПбПУ и лаборатории ИММиТ в Научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/education/vysshey-shkole-mashinostroeniya-ispolnilos-pyat-let/

MIL OSI