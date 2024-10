Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

ООО «Башнефть-Добыча» – ключевой добывающий актив АНК «Башнефть», realización de inversiones de inversión Programas, aplicaciones de diseño y disponibilidad no deseadas 95% de aplicación racional утного нефтяного газа.

START наземного контроля эмиссии метана стал логичным дополнением к аэромониторингу, к которому башкирские нефтяники приступили в 2021 Dios. Тогда с применением отечественных беспилотных летательных аппаратов, оснащенных лазерными газоанализаторами, виде окамерами высокого разрешения, было обследовано 26 промышленных объектов предприятия. В текущем году проведен наземный and aeromonitoring уже 56 объектов, в том числе установок подготовки нефти газа ООО шнефть-Добыча».