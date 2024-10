Александр Новак: Россия готовится представить свою климатическую стратегию на международной конференции СОР29 в Баку

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак принял участие в совещании по вопросу использования результатов первого этапа важнейшего инновационного проекта государственного значения (ВИП ГЗ) «Российская система климатического мониторинга» при формировании мер государственной климатической политики. Мероприятие состоялось в Координационном центре Правительства.

Также в совещании приняли участие Заместитель Председателя Правительства Алексей Оверчук, Министр экономического развития Максим Решетников, помощник Президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, представители Правительства, Минобрнауки, Минприроды, Минэнерго, Минстроя, Минпромторга, Минсельхоза, Минтранса, МИД, Росгидромета, «Роскосмоса», бизнеса, научного сообщества, компаний ТЭК и т. д.

Стороны обсудили итоги работы ФГБУ «Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А.Израэля» по корректировке коэффициентов по выбросам парниковых газов в различных секторах промышленности – от сельского хозяйства до энергетики, нефтехимии и обращения с твёрдыми коммунальными отходами в рамках подготовки проекта Национального кадастра антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов за 1990–2022 годы. Для корректировки коэффициентов были применены данные Рослесхоза, систем дистанционного зондирования Земли и т. д. Второй этап ВИП ГЗ поручено доработать.

Система мониторинга обеспечит формирование достоверных и международно признаваемых научных данных для оценки антропогенных и природных потоков климатически активных веществ на территории Российской Федерации, а также позволит выполнять дальнейшие мероприятия по достижению национальных целей, поставленных Президентом, в том числе в области экологии и климата.

Директор Института народного прогнозирования РАН доложил о прогнозах выбросов и поглощений парниковых газов для реализации целей Стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Александр Новак поблагодарил учёных за проделанную работу и поручил согласовать новые данные с планами промышленности по инвестициям в проекты по сокращению выбросов и экологические программы. Минэкономразвития предстоит доработать и согласовать с федеральными органами исполнительной власти проект указа Президента об установлении целевого показателя выбросов парниковых газов на 2035 год и проект оперативного плана.

