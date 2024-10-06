Алефтине Евдокимовой, народной артистке России

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Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино с юбилеем.

В телеграмме, в частности, отмечается:

«Яркая, необыкновенно талантливая и обаятельная актриса, Вы посвятили свою жизнь служению искусству, внесли достойный вклад в развитие отечественной культуры. Благодаря высокому профессионализму Вам удалось создать на прославленной сцене Малого театра и в кинематографе многогранные образы, оставившие след в сердцах миллионов поклонников.

Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего».

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http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/52916/

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