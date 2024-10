Финансовые новости: Состоялось заседание Межбанковского валютного совета центральных банков России и Беларуси

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Ярославле прошло 60-е заседание Межбанковского валютного совета Центрального банка Российской Федерации и Национального банка Республики Беларусь. В нем приняли участие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь Павел Каллаур.

Участники встречи обсудили текущую экономическую ситуацию и прогнозы развития экономик и денежно-кредитной сферы России и Беларуси на 2025 год, вопросы регулирования виртуальных активов. Особое внимание было уделено выполнению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы.

