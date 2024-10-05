Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “7” октября 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 04.10.2024 приняты следующие решения:

1. Определить:

07.10.2024 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного “Залоговые займы” Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финстар Капитал” Тип ценных бумаг Пай закрытого ПИФа Предназначена для квалифицированных инвесторов Да Регистрационный номер от дата регистрации 6147-СД от 25.04.2024 Торговый код RU000A108RS3 ISIN код RU000A108RS3 Уровень листинга Третий уровень

2. Определить:

07.10.2024 как дату начала торгов в процессе размещения,

07.10.2024 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-809 Полное наименование организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигация биржевая Регистрационный номер от дата регистрации 4B02-809-01000-B-005P от 19.09.2024 Номинальная стоимость 1 000 Валюта номинальной стоимости Рубль Количество ценных бумаг в выпуске 200 000 000 штук Дата погашения 08.10.2024 Торговый код RU000A109QY1 ISIN код RU000A109QY1 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер Наименование Банк ВТБ (ПАО) Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

3. Определить:

07.10.2024 как дату начала торгов в процессе размещения,

07.10.2024 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Облигации бездокументарные серии 04 неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон” Тип ценных бумаг Облигация корпоративная Регистрационный номер от дата регистрации 4-04-00668-R-001P от 11.09.2024 Номинальная стоимость 1 000 Валюта номинальной стоимости Рубль Количество ценных бумаг в выпуске 20 000 000 штук Дата погашения 01.12.2032 Торговый код RU000A109NC4 ISIN код RU000A109NC4 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 25 октября 2024 года;

б) дата размещения последней Облигации. Андеррайтер Наименование ООО ВТБ Капитал Трейдинг Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0569600000 краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБКапТрейд



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.moex.com/n73773

MIL OSI