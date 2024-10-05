Сергею Скрипке, народному артисту России

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Михаил Мишустин поздравил художественного руководителя и главного дирижёра Российского государственного симфонического оркестра кинематографии с 75-летием.

В телеграмме, в частности, отмечается:

«Выдающийся дирижёр, известный педагог, Вы вписали немало ярких страниц в летопись Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, внесли значительный вклад в развитие национальной культуры и искусства.

Многие годы под Вашим руководством прославленный коллектив виртуозно исполняет шедевры мировой классики и современные произведения разных стилей и жанров, которые стали неотъемлемой частью отечественных и зарубежных фильмов.

Желаю Вам творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия».

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http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/52913/

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