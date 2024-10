Правительство выделило 9 млрд рублей на строительство и реконструкцию участков, которые войдут в состав автодороги М-12 «Восток»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Распоряжение от 4 октября 2024 года №2750-р

На опережающее строительство и реконструкцию четырёх участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга, выделено 9 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о строительстве обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, обхода населённых пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии, а также реконструкции ещё двух участков дорог на территории Республики Татарстан.

Решение позволит до конца 2024 года запустить движение по новым участкам дорог, которые, как и вся трасса М-12 «Восток», станут частью международного транспортного коридора «Россия».

Подписанное распоряжение необходимо для исполнения поручения Президента, касающегося увеличения темпов строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань и её продления до Екатеринбурга. Глава государства дал его по итогам своего Послания Федеральному Собранию в 2021 году.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 3 октября.

Работа идёт в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

