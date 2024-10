Коллективу Российского государственного симфонического оркестра кинематографии

Source: MIL-OSI Russian Language News

5 октября состоится празднование 100-летия основания Российского государственного симфонического оркестра кинематографии.

Дорогие друзья!

Примите мои искренние поздравления со 100-летним юбилеем Российского государственного симфонического оркестра кинематографии.

За вековую историю легендарный коллектив стал неотъемлемой частью культурной жизни нашей страны, подарил миллионам зрителей яркие, запоминающиеся мелодии, многие из которых украсили лучшие фильмы выдающихся отечественных режиссёров, получили народное признание.

Все эти годы ваш прославленный оркестр вносит неоценимый вклад в сохранение и популяризацию национального музыкального наследия, продолжает развивать сложившиеся традиции, принимает активное участие в реализации масштабных творческих проектов. Под руководством известных дирижёров талантливые профессионалы, бесконечно преданные искусству, демонстрируют высочайший уровень исполнительского мастерства, владение различными стилями, жанрами и направлениями, отточенную технику и артистизм, которые позволяют воплощать самые смелые замыслы, осваивать новые форматы, создавать неповторимые программы. Ваши выступления пользуются неизменным успехом у публики, становятся событием и надолго остаются в памяти слушателей.

Желаю вам неиссякаемого вдохновения, дальнейших успехов и процветания.

М.Мишустин

