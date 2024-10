Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дмитрий Чернышенко поздравил учителей с профессиональным праздником

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко поздравил педагогов с профессиональным праздником – Днём учителя.

Вице-премьер назвал их «уникальными людьми, которые выбрали для себя благородное, ответственное и такое непростое дело – учить и воспитывать детей».

Сегодня в России – свыше 1,3 миллиона педагогических работников, из которых более 1 миллиона – учителя. Они делятся с учениками знаниями, формируют их мировоззрение, мотивируют, помогают самостоятельно мыслить, прививают традиционные духовно-нравственные ценности.

«Реализовывать потенциал ребят, развивать их таланты, воспитывать патриотичных и социально ответственных граждан сегодня особенно важно. Это национальная цель, поставленная Президентом Владимиром Путиным. И ваш ежедневный упорный труд помогает нам её достигать. Вместе с вами мы готовим будущих учёных, инженеров, аналитиков, айтишников – поколение, которое будет укреплять технологический суверенитет страны», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Развитие системы образования – приоритет для Правительства. В России скоро завершится национальный проект «Образование», начнёт действовать новый нацпроект – «Молодёжь и дети».

«Мы продолжим создавать современную образовательную инфраструктуру – строить школы, колледжи и лицеи, оснащать их всем необходимым оборудованием», – отметил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко также сказал, что и сам с большой теплотой и благодарностью вспоминает уроки жизни своих учителей.

«Дорогие педагоги! Спасибо за верность профессии, которую вы выбрали по зову сердца. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и отзывчивых учеников. С Днём учителя!» – заключил вице-премьер.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52905/

MIL OSI