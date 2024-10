Дмитрий Чернышенко объявил победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий объявили победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2024 года. Им стал Леонид Дедюха, учитель физики Академической гимназии №56 имени М.Б.Пильдес (город Санкт-Петербург).

Церемония награждения победителей всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования и праздничный концерт, посвящённый Дню учителя, состоялись в Государственном Кремлёвском дворце.

Поздравление с Днём учителя направил Президент России Владимир Путин.

«Вы избрали для себя непростую, очень ответственную и благородную миссию, всецело посвящаете себя своим ученикам, стремитесь сделать всё, чтобы они выросли достойными людьми, обрели знания, ценности, принципы, которые станут для них надёжной опорой во взрослой жизни. Учительский труд вызывает особое уважение. В нём заложен глубочайший созидательный смысл – помочь каждому найти свой собственный путь, своё призвание, добиться личного успеха и приносить пользу людям, родной стране», – сказал глава государства в видеоприветствии.

Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко поздравил российских учителей с профессиональным праздником.

«Вы заняты благородным, ответственным и очень непростым делом, учите, воспитываете наших детей. Это огромная, очень важная работа. Мы знаем, что профессия преподавателя, учителя – это поистине героическое дело, которое выбирают по зову сердца. Мы бесконечно ценим и уважаем ваши успехи, достижения и будем их обязательно отмечать. И главное, чтобы как можно больше людей об этом узнавали. Мне хочется пожелать вам здоровья, успехов, профессионального мастерства и хороших, добрых, отзывчивых, благодарных учеников. С праздником!» – обратился к учителям вице-премьер.

Министр просвещения Сергей Кравцов вручил награду победителю конкурса «Первый учитель» – Светлане Редченко, учителю начальных классов школы №2 посёлка Чернянка (Белгородская область).

«Дорогие педагоги, поздравляю вас с праздником, с Днём учителя! Вы практически каждый день совершаете незримый подвиг. Вы настоящие герои – учителя, воспитатели, преподаватели колледжей, вузов, системы дополнительного образования. От вас зависит будущее России, будущее наших детей. Как говорил Роберт Рождественский, профессия учителя — профессия дальнего действия, самая главная на Земле», – отметил Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения России вместе с детским коллективом прочитал на сцене стихотворение Андрея Дементьева «Не смейте забывать учителей».

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова передала награду Татьяне Раннинен, воспитателю детского сада №9 города Геленджика (Краснодарский край), которая одержала победу в конкурсе «Воспитатель года России».

Звания «Директор года России» удостоен Алексей Махновецкий, директор школы №1 города Екатеринбурга (Свердловская область). Он получил приз из рук президента Российской академии образования Ольги Васильевой.

Победителей поздравил ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий.

«Мне выпала честь 30 лет занимать должность председателя большого жюри конкурса “Учитель года России„. И когда смотришь на конкурсантов, просто удивляешься. Они умные, сильные, красивые, они любят детей так же, как любили их самих их учителя. Спасибо вам за то, что вы воспитываете таких замечательных детей, которые приходят к нам в университеты, а мы продолжаем ваше дело. С праздником, дорогие коллеги», – добавил Виктор Садовничий.

Согласно постановлению Правительства России победитель конкурса «Учитель года России» получает денежное поощрение в размере 1 млн рублей, а призёры – по 500 тыс. рублей.

Установлены размеры призовых выплат победителям конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Первый учитель», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям». Они получат по 200 тыс. рублей.

