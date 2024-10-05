Александру Михайлову, народному артисту России

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Михаил Мишустин поздравил актёра, режиссёра с 80-летием.

В телеграмме, в частности, отмечается:

«Вы блестяще сыграли десятки запоминающихся ролей на театральной сцене и в кино. Фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа и пользуются популярностью у нескольких поколений зрителей. Вы успешно реализовали себя не только как актёр, режиссёр и певец, но и как замечательный педагог. Много лет Вы передаёте студентам ВГИКа знания и опыт, делитесь секретами мастерства.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия».

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http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/52914/

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