Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Издательство Elsevier опубликовало обновлённые списки самых цитируемых учёных мира за прошедший год и за всю научную карьеру.

Стэнфордский университет (США) ежегодно собирает и анализирует информацию международной наукометрической базы данных Scopus о самых авторитетных учёных. При составлении рейтингов учитываются как качественные, так и количественные метрики цитируемости. Полученные сведения размещаются на сайте издательства Elsevier. По данным компании, учёные, представленные в списках, составляют 2% наиболее влиятельных научных специалистов. Среди них — 13 учёных СПбПУ.

Девять научных сотрудников вуза вошли сразу в оба рейтинга: самые цитируемые авторы по итогам 2023 года и за всю исследовательскую карьеру. Наибольших успехов достигли:

Николай Ватин — директор Научно-технологического комплекса «Цифровой инжиниринг в гражданском строительстве», главный научный сотрудник лаборатории защищённых и модульных сооружений, профессор Высшей школы передовых цифровых технологий ПИШ «Цифровой инжиниринг», доктор технических наук;

Владимир Мостепаненко — главный научный сотрудник Научной лаборатории «Микро- и наноэлектронные системы на кристалле» ПИШ «Цифровой инжиниринг», доктор физико-математических наук;

Вадим Давыдов — ведущий инженер Центра новых материалов НОЦ «Исследование и моделирование материалов» Института машиностроения, материалов и транспорта, доктор физико-математических наук;

Галина Климчицкая — главный научный сотрудник Научной лаборатории «Микро- и наноэлектронные системы на кристалле» ПИШ «Цифровой инжиниринг», доктор физико-математических наук;

Анатолий Попович — директор Института машиностроения, материалов и транспорта, профессор НОЦ «Конструкционные и функциональные материалы» ИММиТ, главный научный сотрудник лаборатории «Синтез новых материалов и конструкций» Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг», доктор технических наук;

Лев Уткин — профессор Высшей школы технологий искусственного интеллекта Института компьютерных наук и кибербезопасности; ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории «Суперкомпьютерные технологии и машинное обучение» ПИШ «Цифровой инжиниринг», доктор технических наук;

Антон-Иржи Кривцов — директор Высшей школы теоретической механики и математической физики Физико-механического института, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук;

Михаил Шур — ведущий научный сотрудник лаборатории «Вычислительная гидроаэроакустика и турбулентность» НТК «Математическое моделирование и интеллектуальные системы управления» ПИШ «Цифровой инжиниринг», кандидат физико-математических наук.

Андрей Травин — старший научный сотрудник лаборатории «Вычислительная гидроаэроакустика и турбулентность» НТК «Математическое моделирование и интеллектуальные системы управления» ПИШ «Цифровой инжиниринг», кандидат физико-математических наук.

Кроме того, два научных сотрудника Политеха отмечены в списке самых цитируемых по итогам прошедшего года. В рейтинге за 2023 год присутствуют Михаил Стрелец — заведующий лабораторией «Вычислительная гидроаэроакустика и турбулентность» НТК «Математическое моделирование и интеллектуальные системы управления» ПИШ «Цифровой инжиниринг», доктор физико-математических наук, и Сергей Барыкин — профессор Высшей школы сервиса и торговли Института промышленного менеджмента, экономики и торговли, доктор экономических наук.

Также двое учёных СПбПУ включены в ежегодный список самых цитируемых авторов по показателям за весь карьерный путь. Это Сергей Шевкунов — ведущий научный сотрудник Центра технологических проектов, доктор технических наук, и Сергей Рощупкин — профессор Высшей школы фундаментальных физических исследований Физико-механического института, доктор технических наук.

Мы гордимся тем, что политехники вошли в рейтинг самых цитируемых учёных мира. Это яркое подтверждение высокого уровня научных исследований, проводимых в нашем вузе, и значимости вкладов в глобальную науку. Присутствие в таких рейтингах — это не только знак признания индивидуальных заслуг, но и результат упорного труда всего научного коллектива, который стремится к инновациям и высоким исследовательским стандартам. Уверен, что впереди нас ждёт немало открытий и достижений, которые вдохновят студентов и молодых учёных на новые свершения , — прокомментировал проректор по научной работе Юрий Фомин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/13-politekhnikov-voshli-v-chislo-samykh-tsitiruemykh-uchyenykh-mira/

MIL OSI