Юрий Трутнев провёл заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики

В повестку заседания государственной комиссии вошли вопросы разработки программы арктического судостроения в целях обеспечения грузопотока Северного морского пути, обсуждение комплексного развития опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации, хода реализации северного завоза.

«Мы проводим очередное заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Первым вопросом рассмотрим разработку программы арктического судостроения в целях обеспечения грузопотока Северного морского пути. Это важно для укрепления экономики нашей страны и развития логистики. Работа предстоит большая», – открыл заседание Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев.

Строительство дополнительных крупнотоннажных судов ледового класса для эксплуатации на всём протяжении Северного морского пути под российским флагом обеспечит вывоз планируемой грузовой базы и привлечёт дополнительную грузовую базу на Севморпути, в том числе для перенаправления транзитных грузов, и обеспечит её гарантированную транспортировку даже в случае ухудшения ледовых условий.

В рамках поручения Правительства госкорпорацией «Росатом» разработана концепция программы развития отечественного арктического судостроения на долгосрочную перспективу. Документ поддержан Минпромторгом, Минтрансом, Минвостокразвития. В основе концепции лежит определение уполномоченного лица, ответственного за координацию строительства арктического флота. Концепция предполагает дополнительные механизмы развития Севморпути, направленные на увеличение мощностей для строительства грузового флота, численности отечественных верфей, создание судового комплектующего оборудования российского производства, стандартизацию проектов судостроения. Такой формат взаимодействия позволит отечественным верфям нарастить соответствующие компетенции в области строительства такого типа судов.

Обсуждалось комплексное развитие опорных населённых пунктов Арктической зоны. «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу по развитию опорных населённых пунктов Арктики. По сути, это распространение дальневосточного опыта на арктические территории. Сейчас эта работа находится на контроле главы государства. Проект по улучшению качества городской среды развёрнут в 16 городах, где проживает более 1,5 миллиона северян», – сказал Юрий Трутнев.

Для данных арктических агломераций разработаны мастер-планы. Их реализация направлена на улучшение качества среды для жизни, прирост инвестиций в основной капитал, повышение доли туристской отрасли. Как отметил первый заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, Минвостокразвития наряду с подготовкой и реализацией мастер-планов видит своей задачей внедрение и тиражирование лучших практик жизни на Севере. По поручению Президента России подготовлен проект такого перечня. Министерством рассмотрено более 250 предложений арктических регионов. Часть из них может быть масштабирована в ходе реализации мастер-планов.

Для 16 арктических агломераций Минвостокразвития совместно с регионами подготовлены проекты долгосрочных комплексных планов социально-экономического развития до 2035 года. Проекты находятся на рассмотрении в федеральных органах исполнительной власти.

В повестку вошло обсуждение хода реализации северного завоза. Соответствующий закон был принят в прошлом году. «Закон принимался для того, чтобы жители арктических регионов получали все необходимые грузы своевременно и по более низким ценам», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Федеральным координатором северного завоза назначено Минвостокразвития. В субъектах определены региональные координаторы. Утверждён перечень территорий и перечень грузов северного завоза первой категории (грузы жизнеобеспечения). В отношении таких грузов регионы наделены правом вводить регулирование цен и создавать стратегический запас. Создано централизованное планирование северного завоза на федеральном уровне. На текущий год запланированный объём северного завоза составляет 4 млн т. Предусмотрена приоритетная перевозка грузов северного завоза на железнодорожном и морском транспорте. В рамках субсидируемых рейсов по Севморпути в Певек в приоритетном порядке было доставлено более 700 т продовольствия.

Особое внимание уделяется перевозкам по железной дороге. Работает оперативный штаб по мониторингу доставки социально значимых грузов с участием «РЖД», Минтранса, Минвостокразвития, Минэнерго и регионов. Проводится еженедельный мониторинг доставки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении и исполнения плана северного завоза. Ежемесячно формируется план железнодорожных перевозок грузов жизнеобеспечения. Благодаря этому существенно снижены риски по доставке вагонов и контейнеров.

Определена опорная транспортно-логистическая инфраструктура северного завоза. Опорная сеть включает 346 объектов, необходимых для обеспечения регулярного, бесперебойного снабжения территорий северного завоза. Это 149 автомобильных дорог, 129 железнодорожных станций, 21 морской порт, 17 рек, 15 речных портов, 15 аэропортов. Сейчас рассматриваются предложения регионов о включении в перечень дополнительных объектов.

Обсуждалась работа единого морского оператора северного завоза. В июне на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между Минвостокразвития, правительством Чукотского автономного округа и госкорпорацией «Росатом» о реализации в 2025 году пилотного проекта по доставке грузов на Чукотку. Согласован проект постановления о проведении пилотного проекта. В ближайшее время он будет внесён в Правительство. В настоящее время прорабатывается вопрос расширения пилотного проекта на Архангельскую, Мурманскую, Магаданскую, Сахалинскую области, Красноярский и Камчатский края, Республику Саха (Якутия). Начата работа по созданию федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза. Она позволит автоматизировать управленческие процессы и объединит в себе функции планирования, мониторинга движения грузов и контроля исполнения.

