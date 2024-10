Чемпионаты России, кубки и медали: спортсмены Политеха начали учебный год

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Спортсмены Политехнического университета продемонстрировали выдающиеся способности на спортивных аренах в новом учебном году.

С 11 по 13 сентября в Санкт-Петербурге прошёл седьмой турнир группы «Б» высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги. Футболисты Политеха показали достойный результат и заняли второе место в турнирной таблице. Следующий этап пройдет в середине октября в Ставрополе.

14 сентября состоялся традиционный ежегодный турнир «Листопадник». Политехники продемонстрировали свои навыки в баскетболе 3×3 и футболе 6×6.

15 сентября в турнире за кубок вузов U-CUP START по пулу Тимофей Иглаков занял первое место.

19 сентября на II фестивале студенческих видов спорта женская сборная СПбПУ по баскетболу заняла третье место на кубке губернатора Санкт-Петербурга.

С 11 по 16 сентября в Могилёве, Республика Беларусь, прошло первенство мира по полиатлону в спортивной дисциплине пятиборье с бегом. Участники соревновались в плавании, стрельбе из пневматической винтовки, метании спортивного снаряда и беге на короткую и длинную дистанции. Политехники Максим Вовкотруб и Алиса Кателевская стали третьими в личном зачёте.

17 сентября прошли традиционные соревнования по городошному спорту среди студентов петербургских вузов. Команда Политеха показала второй результат, а Артём Причепа стал первым в личном зачёте с результатом 41 городок.

21 сентября на соревнованиях по гиревому спорту «Кубок Выборга» спортсмены боролись за победу в нескольких упражнениях: длинный цикл, рывок и одиночное и парное жонглирование. Политехники показали высокие результаты: Максим Шаталов занял первое место, Александр Максименко, Александр Горшенин и Ольга Мочалова стали вторыми.

22 сентября Анжела Якшимбетова завоевала золото на JUST JIU-JITSU CHAMPIONS LEAGUE. Вместе с Дарьей Малышевой Анжеле присудили звание кандидатов в мастера спорта по джиу-джитсу.

21 и 22 сентября в Лосево проходило первенство Санкт-Петербурга по рафтингу среди юниоров и юниорок до 24 лет. Мужская шестёрка принесла в копилку две бронзы в спринте и параллельном спринте. Девушки взяли в своих дисциплинах две золотых медали, три серебряных и три бронзовых.

28 сентября гребной клуб Политеха выступил на марафоне ЦГС Энергии. Георгий Соболев, Михаил Громыко, Александр Ваганов и Егор Макаров выступали на дистанции 9000 м в распашных четвёрках и заняли заслуженное 2 место. Кроме этого, в командном чемпионате и первенстве России до 23 лет по академической гребле Полина Филатова выиграла золотую медаль, а Василий Павлов завоевал бронзу и золото соответственно.

28 и 29 сентября во Владимире состоялся первый этап чемпионата России по алтимату среди студенческих команд «Кубок Столетовых 2024». Сборная нашего университета была представлена двумя составами: по одному составу в открытом и женском дивизионах. Парни уверенно прошли групповой этап, одержав победу во всех играх, показали себя в четверть- и полуфиналах. В финале «Чёрные медведи» встретились со студентами из МГПУ и одержали победу со счетом 9:6. Девушки дошли до финала, где уступили в петербургском дерби соперницам из ИТМО, в итоге заняли второе место.

https://www.spbstu.ru/media/news/sport/chempionaty-rossii-kubki-i-medali-sportsmeny-politekha-nachali-uchebnyy-god/

