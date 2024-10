Финансовые новости: Обновление корневого сертификата УЦ ПАО Московская Биржа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уважаемые клиенты!

Настоящим уведомляем вас о выпуске нового корневого самоподписанного RSA сертификата удостоверяющего центра ПАО Московская Биржа (далее – УЦ МБ), а так же о необходимости выполнить его установку на каждом рабочем месте, где установлено клиентское ПО УЦ МБ (ПКЗИ СЭД МБ или MOEX EDI CryptoPS). Настоятельно рекомендуем выполнить обновление до 10 октября 2024 года.

Для установки корневого сертификата скачайте архив UpdateRSA-2024,содержащий следующие файлы:

MoexRootUpdateRSA-2024.pse – файл обновления

UpdateDoc_EN.rtf – инструкция на английском языке

UpdateDoc_RU.rtf – инструкция на русском языке

Извлеките файлы из архива и следуйте инструкции.

По вопросам, связанным с обновлением нового корневого сертификата УЦ МБ, Вы можете обращаться к Администратору СЭД.

тел. +7 (495) 363-32-32 (доб.1110)

email: pki@moex.com.



