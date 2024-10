Финансовые новости: Московская биржа начинает торги биржевым фондом денежного рынка

Source: MIL-OSI Russian Language News

4 октября 2024 года на фондовом рынке Московской биржи стартуют торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) “Финам – Денежный рынок” под управлением УК “Финам Менеджмент”. Торговый код – FMMM.

Активы фонда используются для операций с инструментами одного из наиболее ликвидных сегментов денежного рынка — сделки репо с центральным контрагентом с расчетами в российских рублях. Бенчмарком фонда выступает индикатор RUSFAR, рассчитываемый Московской биржей на основе сделок репо с центральным контрагентом и показывающий стоимость привлечения денежных средств на российском рынке.

Минимальная сумма инвестирования — 100 рублей. По истечении трех лет владения паями инвестор может воспользоваться налоговой льготой по долгосрочному владению ценными бумагами. Фонды также доступны для приобретения на индивидуальных инвестиционных счетах.

Стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка, обращающихся на фондовом рынке Московской биржи, на сегодняшний день составляет свыше 500 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше, чем на начало 2024 года.

Количество физлиц, имеющих в своих портфелях биржевые фонды денежного рынка, с начала 2024 года также выросло вдвое, превысив 700 тыс. человек. Средний размер вложений одного частного инвестора на текущий момент составляет более 690 тыс. рублей.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. На фондовом рынке Московской биржи доступны инвестиционные фонды 44 управляющих компаний. Базовыми активами фондов выступают индексы, акции, облигации, золото, инструменты денежного рынка и товарные активы.

Ставка денежного рынка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) рассчитывается Московской биржей по сделкам и заявкам на рынке репо с ЦК, где профессиональные участники рынка и их клиенты привлекают и размещают ликвидность.



