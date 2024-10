С 30 сентября по 4 октября 2024 года в Новосибирске состоялась серия научно-популярных мероприятий для учителей математики базовых школ РАН

Source: MIL-OSI Russian Language News

В течение недели в Новосибирске на базе Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН и Новосибирского государственного университета проходили уникальные научно-популярные мероприятия для учителей математики базовых школ РАН (далее — Школа). Проект стартовал в 2022 году, он направлен на популяризацию науки, обсуждение значимых открытий, обмен опытом среди специалистов, формирование в молодёжно-подростковой среде научного мировоззрения, повышение престижа науки и расширение научного кругозора школьников.

В этом году в работе Школы приняли участие 29 педагогов из 14 регионов России: Архангельской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Челябинской областей, а также из Красноярского, Пермского, Приморского краев и Удмуртской Республики.

Подводя итоги школы, заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила:

— Такие школы, которые объединяют профессионалов из разных регионов, чрезвычайно полезны, поэтому хотелось бы, чтобы их было как можно больше в разных точках России. Их цели соответствуют стратегии Десятилетия науки и технологий в РФ, объявленного Президентом РФ, а также новых нацпроектов «Молодежь и дети» и «Кадры». Отмечу, что недавно в нашем регионе состоялось мероприятие-спутник форума «Технопром» Большая математическая мастерская, где в решение конкретных математических задач вовлекаются студенческие команды и школьные. Очень важно, что политика формирования специализированных классов, серьёзного отношения именно к математическому образованию сегодня набирает обороты. Люди, которые приезжают на такие программы обучения, — это люди, думающие люди, болеющие за дело. Поэтому ваши мысли, ваш опыт чрезвычайно важны, для того чтобы принимать правильные решения на уровне Правительства страны. Уверена, что вы получили хороший для себя профессиональный задел и будете дальше работать друг с другом и сотрудничать. Я думаю, что математика будет занимать место, которое она по праву должна занимать в школьном образовании.

Декан Механико-математического факультета НГУ Игорь Марчук более подробно рассказал о подготовке математиков в университете и отметил, что в НГУ представлены основные профили математического образования.

— На факультете создано целое пространство для абитуриентов, они могут выбрать любой из профилей — кто-то хочет быть исследователем, кто стал инженерией заниматься, а кто-то — программированием. При этом есть принцип открытости, когда, сдав определенные экзамены, студент во время обучения может перевестись на другой профиль.

На базе Института математики им С.Л. Соболева СО РАН и НГУ создан Математический центр в Академгородке, который поддерживает очень много мероприятий, в том числе мероприятия со школьниками. Например, это зимняя школа юного математика «Лобачевский», Мастерская Творческой математики. Также сейчас начинается активное сотрудничество с образовательным центром «Сириус».

В рамках программы Школы состоялись практические занятия и мастер-классы, на которых обсуждались вопросы организации исследовательской деятельности школьников, решения олимпиадных задач по математике и проведения урочной и внешкольной деятельности учащихся. В этом году к организации школы, помимо традиционного участника — гимназии № 6 «Горностай», одной из Базовых школ РАН, присоединился и СУНЦ НГУ. Поэтому сессии были проведены в обеих образовательных центрах.

Участники Школы посетили ведущие институты страны и образовательные учреждения, расположенные на территории Новосибирского Академгородка: Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, СУНЦ НГУ, Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай».

С научно-популярными лекциями выступили ведущие ученые, среди которых Павел Владимирович Логачев, доктор физико-математических наук, академик РАН, директор Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН; Андрей Михайлович Райгородский, доктор физико-математических наук, профессор математики, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ; Алексей Владимирович Савватеев, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, профессор МФТИ, ведущий научный сотрудник Лаборатории математической экономики Отделения теоретической экономики и математических исследований ЦЭМИ РАН. Также в качестве экспертов в мероприятии принимали участие преподаватели и доценты СУНЦ НГУ и ОЦ «Горностай».

Для справки: серия мероприятий для учителей математики базовых школ РАН проводится в Новосибирском Академгородке в рамках реализации проекта «Базовые школы РАН», в котором участвует 108 общеобразовательных организаций из 32 регионов Российской Федерации.

