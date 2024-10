Студенты ГУУ стали призёрами IV Международной Олимпиады по финансовой безопасности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственного университета управления

4 октября завершился финал IV Международной Олимпиады по финансовой безопасности, проходивший на федеральной территории «Сириус».

В этом году Государственный университет управления представляли двое студентов Института экономики и финансов: студент 4 курса очной формы обучения образовательной программы «Мировая экономика» Максим Лукьяненко и студентка 3 курса очно-заочной формы обучения образовательной программы «Экономика» Вера Сорокина.

Максим принимает участие в финале Олимпиады уже второй раз, Вера поехала на финал впервые.

Оба представителя университета стали призёрами IV Международной Олимпиады по финансовой безопасности.

«Участие в финале стало для меня знаменательным событием. Здесь я смог бросить себе вызов и проверить навыки, решая задания заключительного этапа. Рад призовому месту и возможности стать частью такого масштабного и увлекательного мероприятия», — говорит Максим Лукьяненко.

Вера Сорокина также отмечает: «Поучаствовав в IV Международной Олимпиаде по финансовой безопасности, хочу выразить благодарность организаторам и Государственному университету управления за возможность вновь побывать на Федеральной территории «Сириус». Олимпиада привнесла дух соревнования как в основной программе, так и в спортивных мероприятиях. Особо хочу отметить общение с высокопоставленными лицами, такими как Валерий Фальков и Юрий Чиханчин, и студентами из 36 стран. Также хочу поблагодарить Галину Сорокину за сопровождение делегации нашего университета».

