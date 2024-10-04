Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
1 октября 2024 года в Государственном университете управления состоялся мастер-класс с профессором, заместителем губернатора Орловской области, руководителем Представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации Александром Бирюковым на тему «Государственные и муниципальные проекты и программы».
Мероприятие прошло в рамках цикла открытых лекций с приглашенными спикерами, организованного кафедрой управления проектами. Участниками встречи стали обучающиеся 2 курса магистратуры по программе «Управление проектами и программами».
В рамках мастер-класса Александр Бирюков рассказал об опыте применения различных методов проектного и программного управления в развитии Орловской области, об особенностях планирования и управления изменениями при реализации государственных и муниципальных программ.
Спикер привёл сравнительный анализ подхода к реализации проектов в Белгородской, Калужской и Орловской областях, рассмотрел примеры реализации портфеля проектов ГЧП в области сельского хозяйства.
В завершении мероприятия состоялась дискуссия с обучающимися, на которой Александр Петрович рассказ об особенностях взаимодействия с различными группами стейкхолдеров, с государственными и федеральными органами власти, а также ответил на вопросы по реализации и планированию проектов в нестабильной среде на примере Белгородской области.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 4.10.2024
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Студентам ГУУ рассказали о нюансах реализации государственных и муниципальных программ