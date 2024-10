Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

1 октября 2024 года в Государственном университете управления состоялся мастер-класс с профессором, заместителем губернатора Орловской области, руководителем Представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации Александром Бирюковым на тему «Государственные и муниципальные проекты и программы».

Мероприятие прошло в рамках цикла открытых лекций с приглашенными спикерами, организованного кафедрой управления проектами. Участниками встречи стали обучающиеся 2 курса магистратуры по программе «Управление проектами и программами».

В рамках мастер-класса Александр Бирюков рассказал об опыте применения различных методов проектного и программного управления в развитии Орловской области, об особенностях планирования и управления изменениями при реализации государственных и муниципальных программ.

Спикер привёл сравнительный анализ подхода к реализации проектов в Белгородской, Калужской и Орловской областях, рассмотрел примеры реализации портфеля проектов ГЧП в области сельского хозяйства.

В завершении мероприятия состоялась дискуссия с обучающимися, на которой Александр Петрович рассказ об особенностях взаимодействия с различными группами стейкхолдеров, с государственными и федеральными органами власти, а также ответил на вопросы по реализации и планированию проектов в нестабильной среде на примере Белгородской области.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI