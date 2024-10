Специалисты «Роснефти» — победители Международного инженерного чемпионата

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Команда компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз» заняла 1 место на Международном инженерном чемпионате «CASE-IN» в рамках «Российской энергетической недели». Молодые специалисты предприятия создали программный алгоритм на основе нейронной сети, позволяющий прогнозировать сбои в работе производственного оборудования и своевременно принимать меры для их предотвращения. Награду за разработанный проект нефтяникам лично вручил заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

Выстроенный на базе нейросети алгоритм регулирует содержание хлористых солей в нефти и предупреждает о возможных отказах насосных агрегатов и скачках уровней жидкости в аппаратах. Гибкость алгоритма позволяет использовать его в любых сферах, что может значительно повысить эффективность производства.

Нейросетевой модуль успешно протестирован на реальных данных, полученных на Куюмбинском месторождении в Восточной Сибири. Проведенные исследования показали, что разработанное программное обеспечение улучшает точность прогнозов по сравнению с традиционными методами на 80-90%. Новая технология делает процесс подготовки нефти и управления оборудованием максимально предсказуемым, обеспечивая тем самым стабильность и непрерывность производства.

«Роснефть» – лидер ИТ-разработок и инновационных изменений в российской нефтегазовой отрасли. Компания делает ставку на цифровизацию во всех областях деятельности, что является одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Акцент на внедрении цифровых технологий позволяет повышать прозрачность, управляемость и скорость принятия решений по всей производственной цепочке Компании.

Справка: «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – совместное предприятие «НК «Роснефть» (оператор) и ПАО «Газпром нефть» – осуществляет геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на пяти лицензионных участках общей площадью более 18 тыс. км2 в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края. Благодаря применению высокоэффективных методов геологоразведки, бурения и испытания скважин «Славнефть-Красноярскнефтегаз» является одним из отраслевых лидеров по темпам прироста запасов углеводородного сырья.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

4 октября 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220880/

MIL OSI