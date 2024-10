Славянский горизонт: Политех и КРСУ объединили усилия

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 сентября в Политехническом университете прошёл второй саммит славянских университетов «Славянский горизонт — 2024», где СПбПУ и КРСУ подписали договоры о девяти сетевых образовательных программах по следующим направлениям: инфокоммуникационные технологии и системы связи, электроника и наноэлектроника, приборостроение, электроэнергетика, механика, дизайн архитектурной среды, программная инженерия, строительство, техносферная безопасность.

В этом году 30 студентов КРСУ уже приступили к долгосрочной стажировке в рамках этого соглашения. Ребята поделились впечатлениями об учёбе в Политехе.

Студент Института компьютерных наук и кибербезопасности по направлению программной инженерии Даниэл Кутманов— волонтёр и организатор молодёжной инициативы, посвящённой помощи детям с ограниченными возможностями.

У нас были мероприятия, где дети занимались баскетболом и волейболом, что помогало им отвлечься от повседневной жизни через спорт. При отборе в Политех учитывались средний балл и социальные достижения. Приехав в Питер, я был приятно удивлён. Очень красивый город, мне здесь нравится. Меня впечатлила и репутация Политеха, я рад оказаться в одном из лучших интернациональных вузов России , — рассказал Даниэл Кутманов.

Однокурсник Даниэла Анатолий Торопов несколько раз приезжал в Санкт-Петербург в качестве туриста, а теперь проходит стажировку в ведущем инженерном вузе России.

Все преподаватели обладают уникальным стилем. Некоторые используют интерактивные методы, вовлекая студентов в обсуждения и групповые проекты, что способствует более глубокому пониманию темы. Другие предпочитают традиционный подход, акцентируя внимание на лекциях и теоретических аспектах. Их увлеченность предметом и стремление вдохновить студентов создают атмосферу доверия и открытости, где мы можем свободно делиться своими мыслями и задавать вопросы , — отметил Анатолий.

Байгелди Мусаев учится в Инженерно-строительном институте СПбПУ.

Сначала учёба была напряжённой, потому что наши знания отличаются от уровня подготовки политехников. Программы обучения в Санкт-Петербурге начинаются с того, что мы изучаем только к концу второго курса. Но со временем мы начали адаптироваться и строить график так, чтобы догнать однокурсников. Санкт-Петербург — это удивительный город, и наши новые друзья проводят нам экскурсии. Теперь я чувствую себя частью этого сообщества и рад возможности учиться здесь , — поделился Байгелди.

