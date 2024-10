Сегодня в НГУ начала работу VII Международная научно-практическая конференция «ВОСТОК-ФОКУС: актуальные вопросы изучения истории, международных отношений и культур стран Востока»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Мероприятие будет проходить 4-5 октября. Работа конференции запланирована по следующим направлениям: язык и культура стран Востока, современные аспекты преподавания языков Востока, история и культура стран Востока, политика, экономика и международные отношения стран Востока, новая и новейшая история стран Ближнего и Дальнего Востока, буддизм в истории и современности: философия, культура, общество.

Организаторами конференции являются кафедра востоковедения ГИ НГУ, Институт Конфуция НГУ, Гуманитарный институт НГУ, а также молодёжная лаборатория востоковедческих исследований «Ориентир».

На торжественном открытии конференции выступил ректор НГУ академик СО РАН Михаил Федорук:

— Мне приятно открывать уже седьмую конференцию «ВОСТОК-ФОКУС». Символично, что в этом году мы празднуем две даты — 65 лет со дня открытия университета и 25–летие кафедры востоковедения. Востоковедческое направление сейчас является одним из главных направлений в области гуманитарных наук в университете. Мы открыли в 2024 году молодёжную лабораторию «Ориентир» и постепенно увеличиваем набор на направление «Востоковедение». Если мы будем проводить подобные конференции, то мы будем привлекать больше молодых ребят в университет. Я вас всех поздравляю с открытием конференции, желаю успехов, плодотворных докладов и острых дискуссий.

Директор Гуманитарного института доктор исторических наук Андрей Зуев отметил, что конференция привлекает все больше участников и расширяет географию:

— В этом году 70 человек заявились для участия в конференции. У нас достаточно широкий географический охват: кроме представителей из разных вузов и академических институтов России, в конференции также принимают участие наши коллеги из Узбекистана, Южной Кореи, Японии, Франции и Израиля. Наряду с теми, кто почти постоянно принимает участие, есть и новые, то есть география расширяется. Будем надеяться, что по итогам работы конференции вы разгадаете, в чем же состоит фокус Востока.

Марина Вольф, директор института философии и права СО РАН доктор философских наук, профессор, подчеркнула важную роль сибирской науки в изучении истории и культуры Востока:

— Новосибирск, Сибирское отделение РАН и НГУ находятся в сердце актуальных востоковедческих исследований, и, помимо того, что мы имеем дело с историей, мы имеем дело с международными отношениями, с культурой. Огромный пласт философского знания, образцов, бриллиантов мировой философской мысли принёс Восток. Необходимо нам всем тоже обратить внимание на эти образцы мировой сокровищницы философской мысли, каким-то образом их приумножать. И я думаю, что сокровищница нашего университета тоже пополнится сегодняшней конференцией.

Заведующая кафедрой востоковедения Гуманитарного института НГУ доктор исторических наук, профессор, приглашенный профессор Университета иностранных языков Киото (Киото, Япония) Елена Войтишек отметила, что каждый год конференцию посвящают выдающимся ученым-востоковедам, и текущее мероприятие не стало исключением. В этом году ее посвятили трем ученым, чья научная деятельность связана с НГУ. Это Пётр Эдуардович Подалко, доктор философских наук, профессор из Японского университета Аояма Гакуин, Владимир Григорьевич Дацышен, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России, мировых и региональных цивилизаций СФУ, и Алексей Александрович Маслов, доктор исторических наук, профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова. Все три эксперта выступили с докладами в рамках пленарного заседания в первый день конференции.

