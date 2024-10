«Роснефть» представила инновационные цифровые разработки в нефтегазовой отрасли

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 1 по 4 октября научный институт «Роснефти» в Уфе провел уникальную нефтегазовую конференцию «Цифровые технологии в добыче углеводородов: современные вызовы». В этом году на масштабное мероприятие зарегистрировались более 700 участников из 54 городов России.

В первый день на площадке конференции была представлена аллея наукоемкого программного обеспечения «Роснефти». Участникам предоставили уникальную возможность познакомиться с функционалом 17 программных комплексов, предназначенных для сопровождения работ в области разведки, проектирования и разработки нефтяных и газовых месторождений.

12 секций конференции были посвящены актуальным вопросам геологоразведки и нефтедобычи с применением цифровых продуктов. Эксперты отрасли обсудили современные технологии искусственного интеллекта, извлечения запасов в сложных геологических условиях, а также тенденции в профессиональной подготовке кадров. Участники продемонстрировали новейшие достижения в сейсморазведке, роботизации, 3D-печати.

На конференции был анонсирован выпуск нового программного обеспечения «РН-Альфа» для совместного моделирования разработки месторождений, подземной и наземной инфраструктуры. С помощью этого ПО можно будет реализовать бесшовный формат передачи данных от разработчиков месторождений проектировщикам. На сегодняшний день созданы и апробированы 24 программных модуля и 9 расчетных сервисов. Более 200 проектов концептуального проектирования оцифрованы и загружены в базу данных ПО. Отличительной чертой «РН-Альфа» является оперативный расчет сотен вариантов. Это помогает быстро и качественно принимать инженерные и управленческие решения.

В рамках конференции прошла также серия турниров с применением цифровых тренажеров, созданных специалистами научного института в Уфе. Участники решали задания, связанные с работой главного геолога нефтедобывающего предприятия и геонавигатора.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

4 октября 2024 г.

