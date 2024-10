«Роснефть» поддерживает проекты по изучению и сохранению биоразнообразия

Source: MIL-OSI Russian Language News

4 октября во всем мире отмечается День защиты животных, который был учрежден в 1931 году с целью привлечь внимание к проблемам сохранения обитателей нашей планеты.

«Роснефть» уделяет особое внимание вопросам экологии и сохранению биоразнообразия. Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры и социальной ответственности Компании. Защита и сохранение экосистем и биоразнообразия – одна из основных экологических целей «Роснефти» до 2035 года.

В Компании реализуется самая масштабная с советских времен программа изучения арктического региона. За 12 лет проведено уже более 50 экспедиций, в ходе которых ведущие ученые страны исследовали ключевые виды-биоиндикатороы устойчивости арктических экосистем: белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки. Это позволило собрать уникальный массив информации о животном мире Арктики. Полученные данные используются при создании серии экологических атласов «Роснефти» и «Иннопрактики».

В 2024 году в рамках национального проекта «Экология» Компания запустила новую программу исследований под названием «Тамура». В период до 2027 года на полуострове Таймыр планируются исследования северного оленя, белого медведя, ценных видов птиц, а также рыб в устье реки Енисей. Всего за четыре года будет проведено десять экспедиций. В этом сезоне ученые уже провели полевые работы по изучению птиц на Бреховских островах, а также крупных островах Енисейского залива. Общая протяженность авиамаршрутов проведенной в Красноярском крае экспедиции по изучению птиц превысила 4 000 км.

Кроме того, при поддержке «Роснефти» в рамках программы «Тамура» была организована научно-исследовательская экспедиция по изучению диких северных оленей. Общая протяженность лодочных маршрутов экспедиции по изучению дикого северного оленя превысила 2800 км, а площадь авианаблюдений – 360 тыс. км2. «Роснефть» исследует диких северных оленей с 2014 года. За это время проведены масштабные наземные и авиационные учеты животных на территории Эвенкии и Таймыра. С помощью спутниковых меток, установленных на оленей, ученые впервые проследили их полный годовой цикл миграции, а также выявили сезонные особенности поведения.

Особое внимание в Компании уделяют изучению и сохранению белого медведя. Ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН совместно со специалистами Компании в рамках программы «Тамура» провели полномасштабный учет распределения численности белого медведя в безледный период на северо-западном побережье полуострова Таймыр и островах Карского моря. Общая протяженность авиамаршрутов экспедиции по изучению белого медведя превысила 2500 км, а всего ученые встретили 50 арктических хищников. Впервые в российской практике ушные радиометки были надеты не только на самок, но и на самцов.

«Роснефть» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и Центром полногеномного секвенирования реализуют уникальный проект по созданию базы геномных данных живых организмов российской Арктики. Эта информация необходима для долгосрочного планирования устойчивого развития региона и сохранения его хрупких экосистем. В числе первоочередных работ – сборка полного генома белого медведя.

С 2013 года под опекой «Роснефти» находятся все белые медведи, обитающие в российских зоопарках. К настоящему времени Компания патронирует 34 полярных медведей в 16 зоопарках страны, обеспечивая их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, а также обновление вольеров. При поддержке Компании разработаны специальные игрушки для повышения физической активности животных. Кроме того, «Роснефть» реализует программу по спасению и реабилитации молодых белых медведей, оставшихся в дикой природе без опеки матери.

«Роснефть» осуществляет также поддержку программ по сохранению популяции амурского тигра – взаимодействуя с особо охраняемыми природными территориями в ареале хищника, центрами реабилитации и реинтродукции животных. При участии Компании закупается оборудование и транспорт для научных целей, ведется строительство социальной инфраструктуры для ученых.

В 2024 году учёные Сибирского Федерального университета при поддержке «Роснефти» проанализировали состояние популяции волка в Эвенкийском районе Красноярского края. Результатом исследований стал свод рекомендаций специалистов по совершенствованию регулирования численности хищников для сохранения баланса экосистем. В общей сложности исследователи провели 67 полевых командировок в различные районы и заповедники Приенисейской Сибири. Специалисты разработали методику расчета численности хищника, согласно которой популяция волка на территории Эвенкии насчитывает 2 600 особей.

Изучение и защита популяции китов и дельфинов одно из направлений экологической программы Компании. В рамках экологического мониторинга при сопровождении проектов «Роснефти» выполняются наблюдения с судов за всеми встречающимися на просторах морей млекопитающими, включая китов и дельфинов. Одним из основных видов, которому уделяется пристальное внимание – серый кит охотоморской популяции. Программа мониторинга охотоморской популяции серых китов на северо-восточном шельфе острова Сахалин проводится уже 27 лет. В рамках программы ежегодно осуществляется учет численности популяции, ведутся наблюдения за поведением животных и изучение их кормовой базы, осуществляются фото-идентификационные исследования, акустический мониторинг.

Кроме того, в 2020 году «Роснефть» совместно с Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН реализовала масштабный проект по изучению и мониторингу дельфинов Черного моря. По результатам 3-х летних наблюдений получены современные актуальные данные о численности и предпочитаемых местах обитания черноморских дельфинов, особенностях их сезонного распространения. Подготовлены рекомендации по изучению и сохранению черноморских китообразных.

