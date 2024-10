Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственный университет управления и ООО «Бизнес-студия «ЛАБ» открывают набор на продвинутый трек Акселерационной программы «Технологии здоровой жизни 2.0».

К участию приглашаются как студенты, так и выпускники российских вузов, окончившие обучение по бакалавриату, специалитету, магистратуре или аспирантуре не ранее, чем в 2022 году.

В программе продвинутого трека будет 3 ключевых направления:

Бизнес-модель, компетенции и питч

Рынок, данные и аналитика

Мышление и готовность к ответственности

В течение 6 недель участники смогут проверить полноту команды и распределить зоны ответственности, сконцентрировать продукт на потребностях рынка, подтвердить наличие большого объема рынка для продукта, выбрать подходящую инвестиционную стратегию, подготовить профессиональный питч-дек и дата-рум.

Участие в программе бесплатное. Количество мест ограничено.

Акселератор пройдет в онлайн формате, очный финал состоится в Точке кипения ГУУ 7 декабря 2014 года.

Заявки принимаются до 9 октября по ссылке. Решение о составе команд будет принято 14 октября, а старт акселератора запланирован на 21 октября 2024 года.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте проекта.

Акселерационная программа реализуется при финансовой поддержке АНО «Платформа Национальной технологической инициативы».

