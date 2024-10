Правительство учредило ряд именных стипендий для студентов педагогических вузов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановление от 4 октября 2024 года №1336

С 1 сентября 2025 года лучшие студенты педагогических вузов начнут получать стипендии имени А.С.Макаренко, имени В.А.Сухомлинского, а также имени К.Д.Ушинского, Л.С.Выготского, Н.М.Карамзина. Постановление об учреждении таких стипендий подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Десять ежемесячных стипендий имени А.С.Макаренко по 15 тыс. рублей каждая предназначены для студентов, имеющих достижения в области изучения педагогических программ по русскому языку, литературе, иностранному языку и программ начального образования.

Аналогичные по числу и размеру стипендии имени В.А.Сухомлинского будут назначаться студентам-педагогам, добившимся успехов в освоении программ по математике, информатике, физике и экономике.

Стипендии имени К.Д.Ушинского предназначены для десяти лучших студентов, изучающих программы по биологии, химии и географии. Их размер также составит 15 тыс. рублей в месяц.

Десять стипендий имени Л.С.Выготского получат студенты, успешно осваивающие педагогические программы по музыке, изобразительному искусству, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности и технологии.

Лучшие студенты по педагогическим программам в области истории, права и обществознания получат десять стипендий имени Н.М.Карамзина.

Анонсируя это решение в ходе вручения премий Правительства в области образования 4 октября, Михаил Мишустин отметил, что стипендии будут присуждаться студентам, наиболее ярко проявившим себя в области педагогического образования.

«Рассчитываю, что это позволит привлечь ещё больше внимания молодых людей к такой благородной профессии», – подчеркнул Председатель Правительства.

