Правительство профинансирует пилотный проект по повышению оплаты труда работников вузов, преподающих фундаментальные дисциплины

Решение принято по поручению Президента.

В 2024 году в России начнётся реализация пилотного проекта, предусматривающего повышение оплаты труда научно-педагогических работников, преподающих фундаментальные дисциплины. Распоряжение о направлении на эти цели 1,5 млрд рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В ходе пилотного проекта вузовские преподаватели будут получать доплаты за преподавание фундаментальных дисциплин, относящихся к областям «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Математические и естественные науки» и «Здравоохранение и медицинские науки».

Пилот будет реализован на базе 50 вузов – участников федерального проекта «Передовые инженерные школы». В их числе Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты, университет «Иннополис», Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти» и другие учебные заведения.

Комментируя принятое решение в ходе вручения премий Правительства в области образования 4 октября, Михаил Мишустин сообщил, что сейчас в вузах – участниках пилотного проекта работают около 7,5 тысячи педагогов, преподающих фундаментальные дисциплины.

Ранее о подготовке этого пилотного проекта глава кабмина рассказал в ходе своего общения с молодыми учёными и преподавателями специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. Встреча прошла в рамках рабочей поездки Председателя Правительства в Новосибирскую область в июле 2024 года.

Подписанное распоряжение – часть работы по реализации поручений Президента. Глава государства дал их по итогам своего Послания Федеральному Собранию в феврале 2024 года.

