«Образование в цифрах 2024»: НИУ ВШЭ выпустил новый статистический сборник

В последние три года растет подготовка педагогических кадров для системы образования. Численность выпускников программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, получивших в 2023 г. квалификацию в области образования и педагогических наук, увеличилась по отношению к 2021 г. почти на 5%. Дипломированным специалистом в данной области по итогам 2023 г. стал каждый девятый выпускник программ высшего образования.

Постепенно повышается популярность направлений подготовки и специальностей в области инженерного дела, технологий и технических наук среди студентов программ бакалавриата, специалитета, магистратуры: в 2023 г. их освоили 229,7 тыс. чел. (29 против 28% в 2020 г.), в том числе в сфере информатики и вычислительной техники, информационной безопасности — 43,5 тыс. чел. (5 против 4% в 2020 г.).

Снижается спрос на юридическое и экономическое образование среди студентов программ высшего образования. Еще в 2020 г. квалификацию в области экономики и управления, юриспруденции получили более трети (35%) выпускников программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в 2023 г. их доля сократилась на 4 процентных пункта (31%), а численность — с 295,2 тыс. чел. до 252,1 тыс. чел. (на 15%, на фоне снижения общего выпуска на 5%).

Онлайн-формат обучения становится неотъемлемой частью образовательного процесса. На начало 2023/24 учебного года каждый второй студент осваивал программы бакалавриата, специалитета, магистратуры с применением электронного обучения (51%) и дистанционных образовательных технологий (46%). Среди студентов программ среднего профессионального образования — 39 и 41% соответственно, обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования — 24 и 18% соответственно.

Программы среднего профессионального образования (СПО) становятся все более востребованными. Это заметно по росту численности студентов программ подготовки специалистов среднего звена, которая в последние годы постепенно приближается к численности студентов программ бакалавриата, специалитета, магистратуры. На начало 2023/24 учебного года по программам СПО обучались 3,1 млн чел. (по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры — 4,3 млн чел.); по сравнению с началом 2020/21 учебного года прирост показателя составил 14% (вдвое больший, чем прирост по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры). Выпуск специалистов среднего звена за этот период вырос на 18% (бакалавров, специалистов, магистров наоборот сократился на 5%).

Студенты программ СПО в своем большинстве ориентированы на профессии и специальности в области инженерного дела, технологий и технических наук. В 2023 г. 68% квалифицированных рабочих и служащих (113,4 тыс. чел.) получили профессию в данной области. Среди специалистов среднего звена освоили специальность в данной области 41% (264,3 тыс. чел.), из которых каждый пятый (51,9 тыс.) — в сфере информатики и вычислительной техники, информационной безопасности. На втором месте у специалистов среднего звена — науки об обществе: численность выпускников составила 189,9 тыс. человек (29%), из них большинство (23%) — в сфере экономики и управления, юриспруденции.

Растет уровень знаний школьников по всем направлениям, которые оцениваются в рамках ежегодной внутрироссийской оценки качества образования (проводится с 2019 г. по модели международного исследования PISA). За период с 2018 г. (последний год официального участия России в международном исследовании PISA) по 2022 г. средние баллы российских школьников по читательской грамотности выросли с 479 до 504 баллов, математической — с 488 до 503 баллов, естественнонаучной — с 478 до 484 баллов. Незначительное снижение наблюдалось лишь в 2019 г. по математической грамотности, в 2020, 2021 гг. — по естественнонаучной.

Постепенно устраняется проблема многосменного школьного обучения за счет ввода ученических мест в общеобразовательных организациях. Если в 2021 г. число ученических мест выросло по сравнению с 2020 г. на 9%, то уже в 2022 г. по сравнению с 2021 г. — почти на четверть, а в 2023 г. по сравнению с предыдущим годом — еще на треть (34%).

