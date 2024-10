Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Аспирант Института промышленного менеджмента, экономики и торговли, ассистент Высшей инженерно-экономической школы Никита Благой получил стипендию Президента Российской Федерации для обучающихся за рубежом студентов и аспирантов. В начале сентября Никита отправился в Китай. Перед отъездом он рассказал нам о своём академическом пути в Политехе, о том, как менялись его представления о жизни и науке. А через некоторое время связался с нами, чтобы поделиться первыми впечатлениями о стажировке в Даляньском университете технологий.

Интервью с аспирантом читайте в нашей традиционной рубрике «Персона».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/politech-media/nikita-blagoy-obuchenie-po-obmenu-eto-kolossalnoe-razvitie-i-navyki/

MIL OSI