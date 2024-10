НГУ вошел в топ-10 рейтинга университетов технологического предпринимательства АЦ «Эксперт

Source: MIL-OSI Russian Language News

На этой неделе аналитический центр «Эксперт» опубликовал ежегодный рейтинг университетов-лидеров технологического предпринимательства. В топ-10 сильнейших вузов по данному показателю вошел НГУ. Среди других университетов-лидеров — преимущественно те, которые располагаются в Москве.

АЦ «Эксперт» с 2016 года ежегодно оценивает публикационную активность российских университетов, их способность создавать и внедрять инновации, а также генерировать технологических предпринимателей локального и глобального уровней.

Исследование «Техпред-50» 2024 года охватывает 863 локальных технологических стартапа, основанных 1127 предпринимателями в период с 2014 по 2023 гг., со штаб-квартирами на территории порядка 60 городов России, а также 2303 стартапа от 2367 предпринимателей, основанных за рубежом за тот же период. В рассмотрение исследования вошли вузы, имеющие как минимум 5 активных стартапов на территории России.

В данной редакции рейтинга отбор вузов в топ-50 осуществлялся по балловой шкале Результативности, в которой учитывалась оценка локальных и зарубежных стартапов от выпускников российских университетов по нескольким параметрам.

В качестве экспериментального подхода к оценке потенциала университета для генерации технологических предпринимателей использовались показатели участия вуза в федеральных конкурсах и отборах, потенциала региона, а также наличия крупной инновационной инфраструктуры, к которой, например, относятся современные кампусы, строящиеся в рамках федерального проекта.

Доцент кафедры менеджмента, руководитель магистерской программы «Инновационное предпринимательство и менеджмент» Экономического факультета Новосибирского государственного университета Елена Алябина, комментируя результаты рейтинга, отметила, что в 2024 году методика расчета рейтинга университетов-лидеров технологического предпринимательства несколько изменилась: добавился блок «Локальные стартапы» компаний с штаб-квартирой в России.

— Несмотря на это, НГУ снова вошел в десятку лидеров. Именно стабильность выгодно отличает НГУ от некоторых вузов экономического профиля, которые только недавно попали в рейтинг, — подчеркнула Елена.

В НГУ успешно развивается технологическое предпринимательство. Так, на текущий момент уже более 50 стартапов, основанных студентами университета, получили по 1 млн рублей на реализацию проектов от Фонда содействия инновациям; 24 команды стали резидентами Академпарка новосибирского Академгородка.

— На мой взгляд, секрет успеха НГУ — в сочетании формального и неформального подхода к развитию технопредпринимательского образования. Мы научились встраивать акселерационные программы в учебные планы подготовки студентов по различным направлениям, формировать смешанные команды «физиков» и «лириков», привлекать к преподаванию действующих технологических предпринимателей. В НГУ сформировалась продуктивная инновационная инфраструктура, представленная Центром трансфера технологий и коммерциализации, Стартап-студией, множеством студенческих инициативных объединений бизнес-направленности, — отметила Елена.

В НГУ уже несколько лет реализуется магистерская программа «Инновационное предпринимательство и менеджмент». В рамках нее внедряются полезные для технопредпринимателей дисциплины, связанные с управлением продуктом, а также развивается сотрудничество с Передовой инженерной школой НГУ. Кроме того, много курсов предпринимательского толка встроены в учебные планы по разным направлениям подготовки бакалавриата. Также в НГУ проходит подготовка и защита выпускных работ в формате «Стартап как диплом». При этом увеличивается число команд: в 2023 и 2024 году — в 2 раза по сравнению с первым выпуском в 2022 г.

— В планах — привлечь больше студентов к проектной деятельности, где ребята могут попробовать себя в роли участника команды стартапа и понять, насколько ему или ей близка эта траектория развития. Есть идеи о том, как можно распространить подход «кампусных курсов» на неохваченные пока факультеты. Еще одно перспективное направление — это вовлечение школьников: учащиеся СУНЦ НГУ уже создают интересные проекты, которые побеждают на Международной научной студенческой конференции с технологической точки зрения. Добавив в них предпринимательскую составляющую, можно получить задел для будущих стартапов, — добавила Елена.

