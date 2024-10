Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановление от 4 октября 2024 года №1335

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2025 году.

В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря, соответственно.

Кроме того, нерабочие дни перенесены: с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая; с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня; с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Также нерабочими будут дни 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, с 2 по 4 ноября.

