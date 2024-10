Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Премией Правительства 2024 года отмечены шесть работ, лауреатами стали 22 человека.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2013 года №744 учреждены 10 ежегодных премий в области образования. Они присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам (до 5 человек) по решению Правительства на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премий Правительства в области образования.

В 2024 году лауреатами премии стали 22 человека.

Почётные грамоты Правительства вручаются за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу в этой сфере.

Выступление Михаила Мишустина:

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Сегодня мы вручаем премии Правительства Российской Федерации в области образования. По традиции делаем это в преддверии замечательного праздника – Дня учителя – одного из самых, наверное, важных праздников. Это ещё один повод сказать нашим педагогам, как мы им благодарны, признательны за те знания, что нам передали, за тот жизненный опыт, которым с нами поделились.

Список награждённых Список лауреатов премий Правительства Российской Федерации 2024 года в области образования и поощрённых благодарностью Правительства Российской Федерации, 4 октября 2024 года

Благодаря труду учителя появляются в новых поколениях те, кому предстоит развивать нашу науку, нашу экономику, социальную сферу, искусство, государство в целом.

И очень важно, чтобы педагогическое образование в нашей стране укреплялось в статусе престижной профессии. Уже сегодня она входит в тройку самых популярных у абитуриентов. В текущем году конкурс в педагогические вузы на отдельные специальности был около десяти человек на место.

В этот день мне особенно приятно сообщить о решении Правительства учредить пять именных стипендий. В честь педагогов-новаторов – Антона Семёновича Макаренко, Василия Александровича Сухомлинского, Константина Дмитриевича Ушинского, всемирно известного психолога Льва Семёновича Выготского, а также выдающегося историка Николая Михайловича Карамзина.

Каждая из них будет ежегодно назначаться десяти студентам, наиболее ярко проявившим себя в области педагогического образования.

Рассчитываю, что это позволит привлечь ещё больше внимания молодых людей к такой благородной профессии.

Будем и дальше оказывать им необходимую поддержку, особенно в начале карьеры. Помогать с жильём, решать бытовые вопросы. Эта задача поставлена нам Президентом.

По его поручению продлили до 2030 года и программу «Земский учитель». Благодаря ей классные специалисты есть и в сельских школах, в сельской местности, в удалённых уголках наших регионов.

Друзья, о высоком уровне отечественного образования знают не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. Во многом это заслуга учителей, которые готовят школьников к предметным олимпиадам. На них ребята достойно представляют Россию, особенно последние несколько лет.

В этом году наши сборные команды приняли участие в семи международных подобных состязаниях и завоевали 37 медалей. Большинство из них – золотые, 28. А на первой в истории международной олимпиаде по искусственному интеллекту среди старшеклассников – заняли все первые места.

Продолжение следует…

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52892/

MIL OSI