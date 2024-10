Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Ежегодные премии Правительства в области образования были вручены Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным ректору Государственного университета управления Владимиру Строеву, директору Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций Алексею Чудновскому и заместителю директора ИУПСиБК по учебной работе Марине Жуковой.

Лауреатами премии, церемония награждения которой прошла 4 октября 2024 года, стали 27 человек.

Представители Государственного университета управления приняли решение пожертвовать денежную часть полученной премии в фонд «Защитники Отечества», который занимается персональным социальным сопровождением ветеранов и их семей, а также оказывает помощь участникам СВО.

Коллектив авторов, в который помимо представителей ГУУ вошли учительницы из Донецкой Народной Республики Татьяна Пилипенко и Алина Шандюк, удостоился награды за научно-практическую разработку: «Комплекс научно-практических разработок для системы высшего и дополнительного образования по реализации национальной задачи подготовки кадров для совершенствования управления в сфере туризма».

Данный комплекс учебных пособий позволяет сформировать у обучающихся профессиональные компетенции для использования в практической деятельности по развитию российских туристских регионов, созданию уникальных маршрутов по территории РФ. Особое внимание в комплексе уделено вопросам формирования туристских кластеров и определению основных направлений развития туризма с учетом современных потребительских предпочтений.

Также следует выделить учебники, посвященные вопросам развития в России детского туризма, который способствует гармоничному развитию личности, укреплению здоровья, повышения культурного уровня ребенка, разумному использованию им свободного времени. Дети, вовлеченные в систему детского отдыха, быстрее проходят социальную адаптацию, получают духовную и физическую закалку, активно готовятся к трудовой деятельности.

«На протяжении ряда лет Государственный университет управления занимался вопросами систематизации и методологической поддержкой детского туризма. В качестве одного из приоритетных направлений считаем взаимодействие с образовательными организациями новых субъектов Российской Федерации, в том числе в рамках проекта «Университетские смены». Достижение ценностного суверенитета – сквозная задача, которую мы решаем вместе, этому посвящена наша совместная работа», — отметил в благодарственной речи Владимир Строев.

10 ежегодных премий в области образования учреждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2013 года №744. Они присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам до 5 человек по решению Правительства на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премий Правительства в области образования. Почётные грамоты Правительства вручаются за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу в этой сфере.

Напомним, что в прошлом году данную премию получила проректор ГУУ Мария Карелина.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

