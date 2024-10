«Мечтаю, чтобы во всех университетах России были такие условия для ученых, как в Вышке»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Анастасия Шерубнёва занимается пространственной экономикой и пишет диссертацию о кризисах 2020 и 2022 годов. В интервью проекту «Молодые ученые Вышки» она рассказала о влиянии агломерационных эффектов на предприятия, новосибирском Академгородке и встрече с лауреатом Нобелевской премии Полом Кругманом в Португалии.

Как я начала заниматься наукой С детства мне нравилось творчество. Я всегда придумывала что-то новое, старалась искать нестандартные решения задач. В 10-м классе прошла полугодовой курс по экономике, и мне понравилось, что реальные процессы описываются четкими математическими моделями. После школы я поступила в НГУ на специальность «бизнес-информатика», где изучают, с одной стороны, экономику, а с другой — программирование. Любимым курсом на первом году обучения была микроэкономика. Семинары по ней у нас вела Елизавета Андреевна Гайворонская. Она тогда была примерно такого возраста, как я сейчас, и горела наукой. Она интересно объясняла, и мне передалось ее желание заниматься экономическими исследованиями. С первого курса я начала задумываться о том, как я могу применять то, что нам дают на лекциях и семинарах, что буду делать после окончания вуза. Я стала планировать научную карьеру. НГУ находится в Академгородке, там расположено несколько десятков научных институтов. На третьем курсе меня пригласили работать в отдел территориальных систем Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН. Я стала заниматься региональной экономикой под руководством Евгении Анатольевны Коломак. При этом навыки программирования помогали мне работать с реальными данными. В институте был прекрасный коллектив, старшие всегда поддерживали младших. Существовал Совет молодых ученых, мы придумывали активности, организовывали конференции, могли просто вместе пойти гулять. Проработав там два года, я поступила в Вышку и попала на единый трек «магистратура — аспирантура». Моим научным руководителем стала Ольга Анатольевна Демидова. Она занимается пространственной эконометрикой, и у нас совпали научные интересы. Когда я была на втором курсе магистратуры, Ольга Анатольевна создала Научно-учебную лабораторию пространственно-эконометрического моделирования социально-экономических процессов в России. Я попала в эту лабораторию. Сейчас я аспирантка, работаю под руководством Ольги Анатольевны над кандидатской диссертацией. Здесь тоже сложился прекрасный научный коллектив, и я очень рада, что пошла в науку.

Что я исследую Моя область исследований — пространственная экономика. Глобально этот раздел экономики изучает, как экономическое положение субъекта зависит от его географического расположения. В своей диссертации я изучаю влияние макроэкономических шоков на работу российских предприятий на примере кризисов 2020 и 2022 годов. Я исследую, различалось ли влияние этих шоков на предприятия, расположенные в разных локациях, причем как в разных регионах, так и внутри одного, например в столице и на периферии. И если межрегиональные сравнения проводят многие исследователи, то пространственными различиями на внутрирегиональном уровне занимаются немногие. В этом главная новизна моего исследования. Сейчас я заканчиваю исследование по кризису 2020 года и в аспирантуре буду заниматься кризисом 2022 года. Какие данные о предприятиях я использую Я работаю с микроданными, и у меня есть возможность строить модели на уровне предприятий. Я сейчас использую данные из базы СПАРК: финансовая отчетность предприятий, их географическое положение, индивидуальные характеристики. Что я хотела узнать Я ставила вопрос так: как во время кризисов 2020 и 2022 годов изменилось влияние различных факторов, в частности географического расположения, на эффективность работы предприятий. Существующие исследования показали, что дифференциация кризиса, связанного с COVID-19, была в основном не региональная, а отраслевая. Пострадали отрасли, связанные с офлайн-взаимодействием: туризм, транспорт, гостиницы, общепит. В первую очередь это касалось регионов, где они больше представлены. Также важным фактором было состояние медицины. В бедных регионах карантинные меры были жестче, потому что медицинская система не справлялась, и начиналось падение экономики. А регионы, где развита цифровизация, у всех есть смартфоны, опыт пользования доставками, хорошее здравоохранение, кризис пережили легче. Однако внутри региона эффекты кризисов также могут различаться, и я как раз исследую этот аспект.

Мои выводы Я изучала, как финансовые показатели предприятий зависят от аналогичных показателей предприятий-соседей. Допустим, есть предприятие, у его соседа все стало плохо, компания закрывается или уходит в минус. Что происходит с ним? Предполагается, что близко расположенные предприятия взаимодействуют друг с другом. Я пришла к выводу, что до кризиса 2020 года финансовое состояние предприятия положительно влияло на соседние и во время кризиса тоже, но это влияние стало слабее. Объяснение тут очевидно: во время пандемии снизилось офлайн-взаимодействие, и это было подтверждено на микроданных математическими методами. Другой интересный результат описывает влияние агломерационных эффектов на работу предприятий в зависимости от их расположения — в центре города, где много других предприятий и высокая плотность населения, или на окраине, где ничего нет. В целом для России агломерационные эффекты идут предприятию на пользу. Но если мы приближаемся к крупным агломерациям, таким как Москва, Санкт-Петербург, Казань, влияние агломерационных эффектов становится отрицательным. Это справедливо и в кризис, и вне кризиса. Эффекты большого города (пробки, завышенные цены и так далее) мешают работе предприятий. Эти результаты говорят о том, что крупные российские агломерации сильно перегружены. Чем я горжусь В июле я опубликовала свою самостоятельную статью в американском журнале Regional Science Policy & Practice. Она написана по моей кандидатской диссертации и касается предприятий регионов Сибири. Я исследовала, как на рентабельность предприятий (как вне, так и во время кризиса) влияют различные факторы: расположение, соседи, возраст, специализация и так далее. Недавно я была на конференции Европейской региональной научной ассоциации в Португалии и делала там доклад. Я упомянула о том, что в своем исследовании использовала суперкомпьютер ВШЭ. И дискуссант на моей секции сказал, что это очень здорово, что я смогла применить суперкомпьютер для таких целей и получить новые результаты.

Что такое суперкомпьютер ВШЭ Суперкомпьютер представляет собой систему кластеров, между которыми можно распределить вычислительные процессы. Он имеет огромную оперативную память, которая исчисляется терабайтами, и, если распараллелить вычисления между ядрами, можно делать громоздкие расчеты. Использование суперкомпьютера ВШЭ позволило мне работать с данными предприятий со всей России, в моей выборке было 300 тысяч предприятий. Я использовала модель географически взвешенной регрессии, а для этого нужно считать попарные расстояния между всеми предприятиями, на что требуются огромные вычислительные мощности. О чем я мечтаю Я хочу провести исследование, посвященное томуе, как предприятия различных отраслей влияют друг на друга географически. Допустим, если рядом расположены кинотеатр и кафе, то, скорее всего, они будут влиять друг на друга положительно. А если это химзавод и экоферма, понятно, что взаимное влияние будет негативным. Для этого исследования нужны определенные данные, которых пока нет. Для меня наука — это способ узнать что-то глобально новое и поделиться с другими, понять, как этот результат соотносится с результатами других исследований. Я мечтаю, чтобы во всех вузах и научных институтах России — были такие же комфортные условия для ученых, как в Вышке. Если говорить о молодых ученых, существует единый трек «магистратура — аспирантура» с большой стипендией. Аспиранты не вынуждены, как бывает в других организациях, искать себе подработки и могут сосредоточиться на написании диссертации. В Вышке существуют надбавки за публикации, и есть дополнительный стимул публиковаться в журналах высокого уровня. Здесь ученые получают достойную зарплату и мотивированы работать на благо науки. Если бы я не стала ученым Я бы стала правозащитницей, потому что справедливость всегда для меня была высшей ценностью. Еще в школе я интересовалась правом, в любой непонятной ситуации читала законы и в 11-м классе стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

С кем из ученых я хотела бы встретиться Если говорить о ныне живущих ученых, это Пол Кругман, нобелевский лауреат по экономике 2008 года. Он тоже занимается региональной экономикой, мы с ним в одной сфере. Мне нравится его концепция новой экономической географии — это пул теоретических моделей, который объясняет возникновение агломераций с экономической точки зрения. В этом году на конгрессе в Португалии я с ним встретилась, у меня даже есть фотография с Полом. Если говорить про тех, кого уже нет в живых, это будет Мария Склодовская-Кюри. Великая ученая, первая женщина — нобелевская лауреатка, первый человек, у которого две Нобелевские премии, и единственная, у кого эти премии по разным наукам. Меня восхищает то, что она была огромной энтузиасткой своего дела, всю жизнь преодолевала препятствия ради науки. В Варшавский университет в ее родной Польше тогда не принимали женщин, и она уехала учиться в Париж. Ее не хотели принимать на преподавательскую должность и в лабораторию только потому, что она женщина. Коллеги не признавали ее заслуг, даже когда она получила первую Нобелевскую премию. При этом она занималась опасными для здоровья радиоактивными веществами, была одной из изобретательниц рентгеновского аппарата, который спас множество жизней. Я бы хотела спросить у нее, где она находила силы на эту ежедневную борьбу. Я часто вспоминаю о ней сейчас, когда женщин снова пытаются вернуть на кухню и депутаты рассуждают о том, что женщинам не нужно образование, а нужно рожать пять детей. Как выглядит мой обычный день В основном — разные комбинации рабочих задач. Значительная часть моей работы состоит в том, чтобы делать расчеты, программировать, писать статьи, тексты. Кроме того, недавно я стала преподавательницей, веду семинары на английском языке по курсу «Математика для экономистов» на своей же магистерской программе, которую окончила в этом году. Бывает ли у меня выгорание С выгоранием я пока не сталкивалась. Суммарно мой научно-педагогический стаж — около четырех лет. И наверное, рано говорить о выгорании, тем более я люблю свою работу. Понятно, что бывают более продуктивные дни, менее продуктивные, но я стараюсь не допускать выгорания. Устраиваю дни отдыха, когда не думаю о работе, гуляю на свежем воздухе, слушаю музыку, читаю книги, смотрю кино. Еще люблю кататься на велосипеде и плавать.

Чем я интересуюсь, кроме науки Я люблю делать мемы. Это помогает справляться с жизненным стрессом, потому что обратить что-то в шутку — это своего рода психотерапия. В Институте экономики есть группа Совета молодых ученых во «ВКонтакте». Когда я была на 4-м курсе бакалавриата, я стала одной из админок этой группы, вела рубрику и публиковала там мемы про нашу работу, про институт. Сейчас у меня есть телеграм-канал «Настя Шерубнёва в …», но я стала реже делать мемы. Он больше посвящен поездкам на конференции. Я его завела, когда поехала на конференцию Европейской региональной научной ассоциации (ERSA) в Испанию год назад. Это была первая моя поездка за границу, не считая Беларуси, я радовалась и хотела задокументировать каждую секунду. Сначала канал планировался только для друзей, но я подумала, что еще кому-то может быть интересно, поэтому перевела его в открытый доступ. Каждый раз, когда еду в новое место, я его переименовываю. Что последнее я читала и смотрела Из книг — «1984» Джорджа Оруэлла. А из фильмов — «Не беспокойся, дорогая» Оливии Уайлд. Семейная пара живет в маленьком закрытом городке, у них идеальная жизнь, они богаты, любят друг друга. Но в какой-то момент жена замечает, что происходит что-то не то, пропадают люди, и в результате выясняет, что вся их жизнь — это симуляция. Она попала туда благодаря мужу, который сам хотел избавиться от невыносимых переживаний и спасти ее. Фильм ставит вопрос, является ли такая симуляция выходом, можно ли делать вид, что все прекрасно, придумывать воображаемый мир. И тем более быть жертвой чьего-то решения. Я считаю, что человек должен решать сам за себя, я против лжи и ограничений во благо. Совет молодым ученым Как можно раньше начинать писать собственные статьи. Не надо уходить в деятельность учебного ассистента, выполнять техническую работу, потому что потом будет тяжело начинать писать статьи, работать с текстами, выстраивать обзоры литературы. Еще нужно попробовать как можно раньше определиться с научным направлением, понять, какие в этой области существуют неразработанные проблемы. Это может помочь сделать хороший научный руководитель, который заинтересован в студенте и видит траекторию его развития.

Любимое место в Москве Музей-заповедник «Царицыно». Это место с большой историей, но мне оно нравится еще и потому, что это парк-усадьба. Академгородок, где я жила раньше, стоит в лесу, и в Москве мне не хватает лесных прогулок. А в Царицыно зелено и можно погулять.

