Международный валютный фонд, Группа Всемирного банка и Всемирная организация здравоохранения активизируют сотрудничество в области обеспечения готовности к пандемиям

Source: IMF – News in Russian

4 октября 2024 г.

Вашингтон, округ Колумбия. Руководители Международного валютного фонда (МВФ), Группы Всемирного банка (ГВБ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) согласовали общие принципы сотрудничества в области обеспечения готовности к пандемиям. Это сотрудничество позволит расширить масштаб оказываемой странам поддержки по предотвращению, выявлению и реагированию на угрозы в области здравоохранения в рамках Трастового фонда МВФ на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости (РСТ), финансовой и технической поддержки ГВБ, а также технических знаний и опыта ВОЗ наряду с имеющимся в странах потенциалом. РСТ позволяет удовлетворяющим критериям государствам-членам получить доступ к долгосрочному финансированию по низким процентным ставкам для помощи в проведении реформ, направленных на решение структурных проблем, препятствующих стабильности экономики, таких как трудности, обусловленные пандемиями, а также на повышение устойчивости систем здравоохранения в странах.

Действуя в рамках своих соответствующих мандатов и политики, МВФ, Группа Всемирного банка и ВОЗ будут эффективно использовать свои экспертные знания для повышения готовности к пандемиям в своих государствах-членах, опираясь на синергетический эффект и взаимодополняющий характер работы каждой организации в рамках проводимого ими анализа и деятельности в странах. Такое сотрудничество позволит укрепить разработку и формулирование эффективной политики, реформ в области институциональных основ и управления государственными финансами при поддержке Механизма финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости (РСФ), реформирования экономической политики и осуществления инвестиций, поддерживаемых Группой Всемирного банка, а также технической и операционной поддержки, оказываемой ВОЗ. В рамках укрепления системы обеспечения готовности к пандемиям государства-члены также будут работать над повышением устойчивости своих систем здравоохранения и их способности эффективнее реагировать на все чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения.

В соответствии с общими принципами координации,

ВОЗ и ГВБ будут и впредь играть ведущую роль в разработке политики развития в области здравоохранения и, совместно с другими многосторонними банками развития и Фондом борьбы с пандемиями, взаимодействовать по вопросам инвестиций в конкретные проекты по обеспечению готовности к пандемиям. Финансирование РСТ не будет целевым образом направляться на конкретные проекты.

Меры по реформированию политики обеспечения готовности к пандемиям, подкрепленные механизмами РСФ, будут опираться на существующие данные, аналитику и операционную деятельность ВОЗ, Группы Всемирного банка и властей стран.

Реформы по обеспечению готовности к пандемиям будут основываться на сферах компетенции каждой организации. Программы РСФ будут направлены на проведение значимых для макроэкономической политики реформ в рамках экспертных знаний МВФ и будут дополнять деятельность Группы Всемирного банка и ВОЗ в целях максимального использования как финансовых ресурсов, так и технических знаний, имеющихся в распоряжении стран. Поддерживаемые за счет РСФ меры по реформированию могут включать в себя стратегические действия, направленные на повышение готовности систем финансирования и здравоохранения к эффективному реагированию на будущие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.

Благодаря такому активному сотрудничеству между МВФ, Группой Всемирного банка и ВОЗ эти три организации смогут лучше содействовать усилиям стран по обеспечению готовности к пандемиям.

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ, заявила: «Активизация сотрудничества с Группой Всемирного банка и Всемирной организацией здравоохранения поможет нашим организациям дополнять и использовать опыт и знания друг друга для содействия нашим государствам-членам в укреплении готовности к пандемиям и повышении устойчивости их систем здравоохранения. Трастовый фонд МВФ на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости предоставляет государствам-членам, отвечающим установленным критериям, доступ к недорогому долгосрочному финансированию для решения структурных проблем, угрожающих их макроэкономической стабильности».

«Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала потребность в новых источниках финансирования для укрепления систем здравоохранения, с тем чтобы повысить их потенциал по предотвращению и выявлению эпидемий и пандемий, а также возможности реагирования и противостояния им, когда происходят вспышки, — заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. — ВОЗ гордится сотрудничеством с МВФ и Всемирным банком в деле привлечения финансовых ресурсов Трастового фонда на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости и поддержки стран в использовании этих средств на благо более безопасного мира».

«Мы должны активно планировать и готовиться к следующему глобальному кризису здравоохранения, чтобы к тому моменту, когда мы с ним столкнемся — а мы знаем, что это произойдет — у нас были укомплектованные кадрами системы здравоохранения, готовые быстро мобилизоваться в условиях кризиса, лаборатории, которые смогут оперативно нарастить масштабы тестирования, и резервные мощности, которые могут быть задействованы для реагирования, — заявил Президент Группы Всемирного банка Аджай Банга. — Такое углубленное сотрудничество позволит нам сосредоточить наши усилия на помощи странам в повышении готовности к угрозам в области здравоохранения и реагирования на них».

Департамент коммуникаций МВФ

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