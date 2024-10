Марат Хуснуллин совместно с Кохиром Расулзода провёл заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Душанбе состоялось 20-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан под председательством Заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина и Премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода.

«Между Россией и Таджикистаном сохраняется высокая динамика двусторонних контактов. Налажено конструктивное взаимодействие, все вопросы обсуждаются оперативно благодаря нашим прямым контактам. Высокие темпы развития демонстрируют наши экономические связи. Россия остаётся ключевым торговым партнёром Таджикистана. Объём товарооборота по итогам восьми месяцев 2024 года вырос на 14%, растут как импорт, так и экспорт. На подъёме находится межрегиональное сотрудничество. Уже более 70 российских регионов установили деловые контакты с республикой по широкому спектру направлений. Благодарю коллег за плодотворную работу. Уверен, что наше взаимовыгодное широкоформатное сотрудничество будет развиваться и в будущем, для этого приложим все усилия», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что важным шагом в развитии российско-таджикистанских отношений в том числе стала достигнутая договорённость о строительстве Центра для одарённых детей в Душанбе и нового здания для Русского драматического театра им. В.Маяковского. В настоящее время подписаны задания на проектирование, генеральные планы и получено свидетельство о госрегистрации. Приступить непосредственно к строительству планируется уже в текущем году.

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода отметил стабильность развития российско-таджикистанских отношений по широкому спектру направлений. По его словам, двусторонние личные встречи – хорошая возможность решить целый ряд вопросов и обсудить важные темы, направленные на социально-экономические сотрудничество обоих государств. Республика Таджикистан придерживается стратегического партнёрства и союзничества с Россией, а также намерена делать и дальнейшие шаги по развитию российско-таджикистанского партнёрства, отметил Премьер-министр Таджикистана.

На заседании стороны обсудили детали сотрудничества в областях торговли, промышленности, таможни, сельского хозяйства, культуры, образования, туризма, а также определили планы по дальнейшему развитию двусторонних отношений.

В заключение Марат Хуснуллин и Кохир Расулзода подписали протокол 20-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, а также Программу экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан до 2027 года.

Кроме того, в рамках межправкомиссии состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан и компанией «РВБ» (Wildberries и Russ), а также меморандума между VisionLabs и ГУП «Умный город» о сотрудничестве, направленном на развитие совместных проектов в сфере цифровизации.

