Дмитрий Чернышенко и Юрий Чиханчин встретились с финалистами IV Международной олимпиады по финансовой безопасности

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин ответили на вопросы финалистов IV Международной олимпиады по финансовой безопасности на встрече «Разговоры на равных».

На мероприятии вице-премьер также наградил победителей турнира по фиджитал-баскетболу – команду «Волки». Её игроки получили переходящий «Кубок четырёх континентов» и возможность участвовать в финале всероссийских фиджитал-игр 2025 года.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что Россия активно развивает фиджитал-спорт, и напомнил об успешном опыте проведения Игр будущего, которые состоялись при поддержке Президента Владимира Путина и стали самым ярким спортивным событием этого года. Вторые Игры будущего пройдут в Объединённых Арабских Эмиратах осенью 2025 года.

«Этот формат, который наш Президент поддержал, сейчас уверенно шагает по всему миру. Мы знаем, что образовалась международная организация “Мировое фиджитал-комьюнити„. Она объединила уже более 76 стран, на территории которых проходят в формате Игр будущего фиджитал-соревнования. Россия тоже стала её участником», – подчеркнул зампред Правительства.

В формате открытого диалога участники олимпиады обсудили со спикерами дальнейшее развитие Международного движения по финансовой безопасности, олимпиады и платформы «Содружество», новые традиции, которые зародились на полях олимпиады, и другие актуальные темы. Ряд вопросов касался популяризации движения по финбезопасности, роли амбассадоров в этой сфере и многих других тем.

Так, отвечая на вопрос студента Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Евгения Нестеренко, как молодому специалисту из России развивать свои навыки и стать лучшим в этой ИТ-сфере, Дмитрий Чернышенко отметил, что в России сейчас большие перспективы в этом направлении: «В нашей стране очень высокий уровень программистов – один из самых лучших в мире».

Со студентом Московского физико-технического института Иваном Титинкиным вице-премьер обсудил важность спорта в достижении успехов, в том числе в учёбе и карьере.

«Спорт позволяет нам быть более дисциплинированными, уметь работать в команде. Безусловно, он необходим в жизни каждого человека. Наш Президент поставил цель, чтобы к 2030 году не менее 70% граждан России регулярно занимались физкультурой и спортом. Конечно, для этого нужны спортивные объекты. И сегодня инфраструктура спорта создаётся во всех регионах – мы строим её для вас. Россия продолжает вести активную спортивную жизнь: организует соревнования новых открытых форматов, в том числе с нашими друзьями из СНГ, ШОС и БРИКС», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также обсудил с участниками роль амбассадоров Международного движения по финансовой безопасности и отметил, что такие люди должны во многом разделять традиционные духовно-нравственные ценности.

В ходе встречи свои вопросы также задали участники из Венесуэлы, Намибии, Азербайджана, Бахрейна и многих других государств.

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин обратил внимание участников на возможности платформы «Содружество», объединяющей молодых людей из 70 стран. Коммуникативная площадка позволит привлечь большее число молодых людей к развитию инициативы, также крайне важен вклад амбассадоров движения в его популяризацию.

«Сказать “Я посол„ – это очень важно, но повести людей за собой – сложнее. Вы молодые и талантливые ребята, уверен, что в ваших силах взять на себя эту ответственную миссию и продвигать движение у себя на родине. Вы уже показали свои знания здесь, на олимпиаде, и готовы делиться ими со своими сверстниками. Так мы сформируем сообщество молодёжи, которое сможет уверенно противостоять финансовой преступности», – сказал Юрий Чиханчин.

В завершение участники провели акцию благодарности и произнесли слово «спасибо» на родных языках.

