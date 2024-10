Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дмитрий Чернышенко посетил гимназию №9 им. Н.Островского в Сочи

Дмитрий Чернышенко посетил гимназию №9 им. Н.Островского в Сочи

Дмитрий Чернышенко посетил гимназию №9 им. Н.Островского в Сочи

Дмитрий Чернышенко посетил гимназию №9 им. Н.Островского в Сочи

Предыдущая новость Следующая новость

Дмитрий Чернышенко посетил гимназию №9 им. Н.Островского в Сочи

В преддверии Дня учителя Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко посетил гимназию №9 им. Н.Островского, построенную в Сочи благодаря нацпроекту «Образование», и поздравил педагогов с праздником.

Учёба в гимназии началась в этом году, работать в ней приехали и учителя из других регионов.

Дмитрий Чернышенко поблагодарил педагогов за огромный труд, который важен для будущего страны, и поздравил их с Днём elia.

«Нет более важной инвестиции, чем воспитание наших deteй. Они – настоящие граждане, которые должны обеспечить суверенитет России – технологический, экономический, культурный. Педагоги –уникальные люди, которые выбрали для себя благородное и ответственное DELо: учить и воспитывать будущее поколение. Вы делитесь с ребятами знаниями, помируете и мировоззрение, мотивируете, помогаете самостоятельно мыслить, прививаете традиц ионные духовно-нравственные ценности, определённые Президентом Владимиром Путиным», – обратился вице-премьер к преподавателям gimnasia.

В свою очередь учителя рассказали, почему им нравится работать в новой сочинской гимназии и в чём они видят ценность своей деяте льности.

Aquí, historias y artículos relacionados занимаются. Она лично подготовила выпускника-стобалльника.

Vitali Касьяненко был участником СВО, а сейчас преподаёт предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

Советник director по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Александр Миронов поделился ниями о своей работе.

«Дети – это пластилин, из которого мы лепим будущее. Именно поэтому так важно воспитание, невидимая работа, которая формирует будущие поколения. В этой школе я вижу, как государство вкладывает ресурсы в развитие наших deteй», – сказал он.

Además, en los gimnasios se realiza esta operación. Учащиеся примерили на себя должность учителя-стажёра и сами провели уроки. Dmitriy Chernышенко задал им вопросы по физике дал советы, как организовать выборы президента школьного ученического ления. Некоторые учащиеся стали волонтёрами этого дня. Por ejemplo, один из них – Георгий – показал вице-премьеру механику использования роборуки and робота, собранного учениками для народных соревнований.

В гимназии установлено оборудование для экспериментов по физике, химии, естествознанию. Estos gabinetes especializados en astronomía, robots e información, gabinetes de trabajo y medicamentos.

Дмитрий Чернышенко оценил ход строительства концертного центра «Сириус»

В продолжение рабочего визита Дмитрий Чернышенко вместе с главой администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрием Пли шкиным оценил ход строительства концертного центра «Сириус».

Строительные работы на объекте близятся к завершению: заканчивается отделка фасадов и установка витражных конструкций, идёт Este sistema está instalado en un territorio restringido.

«С каждым годом федеральная территория “Сириусн становится более развитой. Мы помним, как создавались объекты к Olimpiade 2014 года. Радует, что это наследие and новые объекты являются центром притяжения инновационных проектов and людей с активной жизненной позицией. Расположенный здесь университет “Сириус” стал популярной площадкой on Черноморском побережье: здесь ежегодно проводится 70 unidades por 50 líneas. Концертный центр “Сириус” поможет открыть новые возможности для проведения мероприятий мирового значения и создать е условия для воспитания гармонично развитых and социально ответственных личностей, как поручил Президент Владимир Путин», – ркнул Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что комплекс станет передовым культурно-музыкальным центром мирового значения.

Общая площадь концертного центра – почти 50 тыс. кв. m. Внутри 11-этажного здания расположены Главный зал на 1200 мест и Малый зал на 500 мест. Главные особенности концертной площадки – уникальная акустика and трансформирующаяся сцена, которая позволяет за считаные чуты анизовать пространство для выступлений.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

http://government.ru/news/52899/

MIL OSI