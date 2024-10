Дмитрий Патрушев обозначил важнейшие точки роста Сибирского федерального округа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев в Новосибирске провёл совещание, посвящённое развитию СФО. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, главы всех 10 регионов, входящих в него, Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, заместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Как было отмечено, в Сибири сконцентрированы внушительные запасы природных ресурсов, в том числе золота, драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа и древесины. Благодаря имеющимся водным ресурсам здесь действуют крупнейшие в России мощности в сфере гидроэнергетики. Укреплению кадрового потенциала способствует деятельность образовательных и научных центров мирового уровня, расположенных в ряде сибирских субъектов.

«Кроме того, вы занимаете крепкие позиции в АПК. В том числе на Сибирь традиционно приходится примерно 70% всей гречихи в нашей стране. Округ является одним из лидеров в России по производству круп, мукомольной и молочной продукции. Наконец, ваша уникальная природа способствует активному развитию внутреннего туризма. В настоящее время активно открываются новые объекты, в том числе в Иркутской области, Алтайском крае, республиках Алтай и Тыва», – отметил Дмитрий Патрушев.

При этом он также обратил внимание, что остаются проблемные сферы, над которыми необходимо работать вместе, чтобы найти решение по каждому вопросу.

Вице-премьер напомнил, что Правительством была принята стратегия развития Сибири и утверждён план её реализации. «В рамках стратегии предполагается до 2030 года привлечь более 6,5 трлн рублей инвестиций и создать порядка 200 тыс. рабочих мест. Помимо этого, на уровне Правительства по округу отобран 41 приоритетный проект. В их реализацию уже вложено более триллиона рублей инвестиций и создано 20 тыс. рабочих мест. Сейчас по поручению Председателя Правительства перечень инвестпроектов уточняется и актуализируется», — сообщил Заместитель Председателя Правительства.

Подводя итоги совещания, Дмитрий Патрушев указал на ряд первоочередных задач. На площадке полпредства необходимо аккумулировать все важные инициативы и предложения регионов по развитию СФО и после проработки направить их в Правительство. Необходимо провести аудит инвестпроектов и до 9 октября направить в Минэкономразвития и Аналитический центр предложения по корректировке перечня. Министерству экономического развития предстоит до 11 октября обобщить представленную регионами информацию и направить её в Правительство, а также актуализировать стратегию развития Сибири и скорректировать план её реализации с учётом обозначенных Президентом национальных целей.

Кроме того, Дмитрий Патрушев выступил с инициативой отразить в стратегии проекты кураторства и индивидуальных программ развития. В частности, он отметил, что по таким направлениям, как экология и АПК, завершается формирование новых нацпроектов. Войти в них смогут регионы, которые обеспечат региональное софинансирование и привлечение внебюджетных средств, напомнил вице-премьер.

