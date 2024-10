Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дмитрий Патрушев встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки по регионам Сибирского федерального округа посетил Новосибирскую область, где обсудил с губернатором Андреем Травниковым вопросы социально-экономического развития субъекта.

По словам Дмитрия Патрушева, Новосибирская область традиционно один из центров притяжения компетентных кадров, научного сообщества и бизнеса. В текущем году отмечается активный рост инвестиций. Развивается обрабатывающий сектор, в частности технологические и наукоёмкие производства.

Говоря о сельском хозяйстве, вице-премьер отдельно отметил положительную динамику в животноводстве. Новосибирская область – первый в Сибири регион по производству скота и птицы, находится в тройке лидеров по производству молока. В настоящее время здесь полным ходом идёт уборка нового урожая. Несмотря на сложные погодные условия, уже собрано более 2 млн т зерна, отметил вице-премьер и пожелал аграриям достойных результатов.

«Правительство со своей стороны поддерживает развитие АПК региона. В 2024 году на эти цели предусмотрено более 2 млрд рублей. Но темпы доведения надо нарастить. Также необходимо проанализировать работу в рамках госпрограмм “Земля„ и “Комплексное развитие сельских территорий„», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Он также отметил работу Новосибирской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Регион участвует в мероприятиях нацпроекта «Экология» по ликвидации незаконных свалок и сохранению лесов. В текущем году Правительство выделило на них 281 млн рублей. В нацпроекте «Экологическое благополучие» перечень направлений расширится. В частности, регион продолжит работу по созданию системы обращения с отходами в рамках нового федпроекта «Экономика замкнутого цикла».

Заместитель Председателя Правительства выразил уверенность в том, что всё это позволит повысить уровень комфорта и качества жизни населения Новосибирской области.

http://government.ru/news/52893/

