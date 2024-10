Дайджест #ГУУговорит: индексации – да, мошенникам – нет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня в выпуске: большая колонка ректора о внешнеэкономическом потенциале новых регионов, возможная блокировка Discord в России, ужесточение миграционной политики, состояние малого бизнеса, проблема рабочих звонков в нерабочее время и многое другое.

— Ректор ГУУ Владимир Строев опубликовал колонку о внешнеэкономическом потенциале Новороссии и Донбасса. «Отдельный значимый аспект — безопасность судоходства в Черном море, которое, даже с учетом резкого снижения торговли России со странами Европейского союза, останется одним из ключевых направлений развития внешней торговли с другими регионами мира», – говорит ректор.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова рассказала, что несмотря на жёсткий контроль своевременной выдачи зарплат и выплаты процентов в случае задержки, работодатели находят лазейки, чтобы не платить вовремя. Например, требуют взять отпуск за свой счёт на время задержки.

— Ещё Екатерина Каштанова даёт советы, что делать, если начальство звонит в нерабочее время. «Ситуацию можно принять и успокоиться или даже попытаться ее смягчить и решить в свою пользу. Например, игнорируя некоторые звонки и чаты. Сначала подобное поведение может вызвать бурю негодований, но если дело идет, вопросы решаются, то, возможно, к пропускам звонков начнут привыкать и руководитель, и сослуживцы», – говорит специалист.

— Также Екатерина Каштанова обсудила проблему нехватки кадров в АПК. «Следует обращать внимание не только на состояние домов и дорог в поселках, но и на доступность различных услуг, современных развлечений, сервисов, аналогичных городским, уровень здравоохранения, образования, другими словами — на общее качество жизни в сельской местности», – перечисляет Екатерина Каштанова дополнительные условия для привлечения молодёжи в агропром.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков утверждает, что в России нет риска девальвации. «За последнюю неделю появился прогноз ОЭСР, который подтверждает, что рост российской экономики в 2024 году сильно превысит рост в западных экономиках. Центр ОЭСР находится на Западе. Это обозначает, что даже наши геополитические противники подтверждают, что рост российской экономики реален и очень серьезен», – отметил эксперт.

— Также Максим Чирков рассказал о состоянии малого бизнеса в России. «Но в целом малый бизнес чувствует себя очень неплохо. Ведь он в большинстве случаев ориентирован на физических лиц, в то время как заработные платы у нас растут рекордными темпами — на 19 процентов по сравнению с предыдущим годом», – говорит экономист.

— Ещё Максим Чирков прокомментировал предложение Госдумы разрешить россиянам передавать пенсионные баллы родителям. «Для многих пенсия – отдалённое будущее. А возможность помочь своим близким родственникам может стать хорошей мотивацией работать “в белую”, уходить от серых схем. Также это поможет улучшить благосостояние российских пенсионеров», – отметил эксперт.

— Кроме того Максим Чирков объяснил значимость пошлины на коксующийся уголь. «Пошлины на коксующийся уголь работают для того, чтобы, во-первых, не допускать дефицита продукции на внутреннем рынке, то есть чтобы компаниям было выгоднее продавать свою продукцию на внутреннем рынке», – назвал Максим Чирков одну из причин.

— Помимо этого Максим Чирков пояснил, почему в России не страшна разница зарплат между селом и городом. «На самом деле повышение зарплаты бюджетникам на 5,1% это хорошая мера, но сравнять доходы специалистов из мегаполисов и сельской местности это не способно. Просто потому, что доходы граждан в Москве безусловно выше, чем в сельской местности», — объяснил специалист.

— Вдобавок Максим Чирков указал на самоубийственную энергетическую политику ЕС: «Она сейчас, может быть, проявляется не в полной мере из-за не очень высоких цен на углеводороды в мире. Но долгосрочно, безусловно, такая политика ЕС крайне негативно скажется на экономике».

— Также Максим Чирков обозначил последствия возможного ограничения поставок российского урана: «В случае ввода Россией экспортных ограничений их стоимость для западных производителей значительно вырастет».

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова объяснила причины ужесточения миграционной политики России. «Массовый приток трудовых мигрантов более не выгоден нашей стране. Современная российская экономика, вставшая на путь развития высоких (в том числе информационных) технологий, нуждается в высококвалифицированных кадрах, имеющих высокий уровень технического образования», — говорит экономист.

— Также Светлана Сазанова прокомментировала улучшение прогноза ОЭСР по темпам роста российской экономики. Если в 2022 г. и 2023 г. драйвером роста можно было считать военные расходы, то в 2024 г. прирост ВВП — закономерный результат перехода к новой модели развития, основанной на импортозамещении и развитии внутреннего рынка, указывает эксперт.

— Ещё Светлана Сазанова дала оценку индексации зарплат бюджетникам. «Кроме того, необходимо учитывать, что индексация затрагивает только базовую окладную часть, которая составляет не более 50% заработной платы. Это означает, что фактическая индексация доходов бюджетников – всегда вдвое меньше и составляет 2,5–3%», – отметила экономист.

— Помимо этого Светлана Сазанова объяснила, почему проблемы банков США могут обвалить курс доллара. «Массовые банкротства американских банков подорвут доверие к финансовой системе США в целом и могут обрушить курс доллара, усилив отказ от этой валюты в международных расчетах», – прогнозирует эксперт.

— Также Светлана Сазанова обсудила меры поддержки и повышения эффективности российского АПК. «Могут быть использованы такие меры, как финансирование программы технического перевооружения отрасли, в том числе на основе ИИ; развитие программ страхования, а также малой сельскохозяйственной авиации и другие», — отметила экономист.

— Руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ Андрей Стариковский оценил возможность полной блокировки Discord в России. «Сейчас данное приложение используется, со слов Мизулиной, в том числе для оперативного обмена информацией среди военных и также передачи видеоизображений. Исходя из этого блокировка данного мессенджера нецелесообразна», — отметил эксперт. Узнать подробности и поделиться своим мнением можно в статье канала ГУУ на Дзен.

— Заведующий кафедрой статистики ГУУ Николай Кузнецов рассказал, что такое ликвидность и как её рассчитывать. «Ликвидность — это способность актива быть быстро и легко проданным за деньги без значительных потерь в его стоимости. Проще говоря, это возможность оперативно превратить что-то ценное, например, имущество или ценные бумаги, в наличные средства».

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ и эксперт Центробанка РФ Константин Андрианов спрогнозировал курс рубля после окончания СВО. «Очевидно, что завершение военных действий принесет значительные улучшения, так как больше средств будут направлены на экономическое развитие. Укрепление рубля также вероятно из-за снижения геополитических и геоэкономических рисков», – сообщил экономист.

— Также Константин Андрианов советует открывать накопительные счета и вклады, пока ключевая ставка находится на высоком уровне. «Время таких высоких ставок пройдет. И его не стоит упускать. Текущие ставки по вкладам как минимум гарантированно защитят накопления от инфляции, не дадут деньгам обесцениться, а как максимум обеспечат еще и неплохую прибыль», – говорит эксперт. Все доводы эксперта и небольшую хитрость можно узнать в статье канала ГУУ на Дзен.

— Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артём Меренков рассказал, что повышение утильсбора на автомобили с 1 октября стало маркетинговым ходом для многих автосалонов, которые стали активнее предлагать машины, на которые новые ставки не распространяются. И это действительно привело к оживлению спроса на автомобили.

— Профессор кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ Владимир Волох прокомментировал увеличение числа вакансий для африканцев в России. «Думаю, что конкуренция со стороны африканских граждан гражданам центральных азиатских регионов будет не такая острая, но определенное количество рабочих мест в будущем они займут. Работать они умеют», – говорит профессор.

— Доцент кафедры частного права ГУУ Владимир Попов обсудил методы борьбы с мошенничеством. В качестве одной из крайних мер он предлагает ввести проверку психического и эмоционального состояния заемщика. «Проблема упирается в качество тестов, посредством которых будет это проверяться, ведь формально дееспособные с юридической точки зрения граждане не всегда способны адекватно оценивать не только возникающие угрозы, но и поступающие им вопросы и задания», – размышляет эксперт.

— Заместитель директора Института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова обсудила, как изменится курс валют при возвращении иностранных компаний в Россию. «На курс рубля влияет множество факторов, включая инфляцию, процентные ставки и санкции. При возвращении компаний спрос на рубли может вырасти, что укрепит курс рубля, однако колебания курса могут сохраняться из-за глобальных экономических факторов», – заявила экономист.

— Профессор кафедры государственного и муниципального управления Виктор Титов высказался об ограниченном и символическом характере иранского удара по Израилю. «Иран «ответил» еврейскому государству абсолютно предсказуемо, предельно локально и «чисто символически», — рассуждает эксперт.

— Доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова предупреждает, что метеочувствительных людей становится всё больше.

В ближайшие дни ожидается очередная магнитная буря. Метеочувствительным советуем сидеть дома, пить побольше жидкости и постараться исключить стрессы.

