В Политехе прошли учения по защите от радиации

В Политехническом университете прошла штабная тренировка «Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации в условиях радиационной обстановки».

В учениях участвовали проректор по безопасности СПбПУ — председатель эвакуационной комиссии Алексей Соколов, сотрудники Управления гражданской безопасности, руководители нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и другие ответственные работники.

Мероприятие открыл председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности СПбПУ Владимир Глухов. Он отметил, что учения проходят в соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования РФ «О проведении штабной тренировки по гражданской обороне». Владимир Викторович назвал задачи тренировки: обеспечить принятие решений по защите работников, членов их семей, материальных и культурных ценностей, архивных документов в условиях радиационной обстановки; проверить готовность сил и средств гражданской обороны; уточнить планы гражданской обороны в условиях радиационной обстановки.

В завершение выступления Владимир Глухов поздравил участников встречи с Днём гражданской обороны России, который отмечается 4 октября.

Начальник отдела гражданской защиты СПбПУ Александр Палагин объяснил, что тренировка включает отработку ввода в действие плана гражданской обороны университета, утверждённого Минобрнауки и руководителем ГО СПбПУ Андреем Рудским, а также выполнение мероприятий по защите населения, материальных, культурных ценностей и архивных документов в условиях радиационной обстановки. Тренировка проходит с участием заместителя начальника управления по Калининскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, полковника внутренней службы Константина Грошева и начальника отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления по Калининскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, майора внутренней службы Анастасии Облизиной.

Ведущий инженер отдела гражданской защиты СПбПУ Николай Пеганов рассказал, что причинами возникновения радиационной обстановки могут стать ядерный удар или авария на Ленинградской атомной электростанции, что приведёт к вероятному облучению людей и заражению местности радиоактивными веществами. При аварии на ЛАЭС зона возможного радиоактивного загрязнения составит 100 км, и в неё попадёт весь Петербург. В течение первых суток незащищённые люди могут получить дозу выше допустимой нормы. Работа организаций в это время не прекращается, но принимаются меры для защиты населения.

Основную опасность представляет внутреннее облучение от радиоактивного йода, который может попасть в организм просто при вдыхании воздуха. Защититься можно, укрывшись в ближайшем убежище, противорадиационном укрытии, в метро. Если их нет, то в том помещении, где находится человек, нужно по возможности загерметизировать все окна и двери, включить все источники информации и следить за развитием ситуации. Также необходимо провести йодопрофилактику. Сейчас в университете для этого закуплено 1300 штук комплексов индивидуальной противорадиационной гражданской защиты. Также есть 3000 респираторов и 1000 противогазов.

Александр Палагин довел информацию, какими бывают защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО), и чем они отличаются. Есть три вида: простое укрытие, противорадиационное и убежище, защищающее как от ядерного, так и от химического и биологического оружия. В Политехническом университете 12 укрытий: восемь в Калининском районе (одно в ГЗ, четыре во втором профессорском корпусе, три — в 9-м), и четыре в Выборгском (в Студгородке на Лесной). Для того, чтобы поддерживать их рабочем состоянии, сформировано четыре звена по обслуживанию ЗСГО.

Также для размещения сотрудников и студентов могут использоваться подвальные помещения.

Ведущий инженер отдела гражданской защиты Андрей Круглов рассказал о том, что должны делать в условиях радиационной обстановки руководители нештатных образований гражданской обороны.

Проректор по безопасности Алексей Соколов подвёл итоги штабной тренировки и дал распоряжение подготовить доклад в Минобрнауки.

