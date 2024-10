Вышка расширит сотрудничество с Агентством стратегических инициатив для разработки передовых решений

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Высшей школе экономики прошел День знакомства университета и Агентства стратегических инициатив (АСИ). Стороны представили свои исследовательские и аналитические проекты и наметили направления совместной работы. Задача ученых и экспертов — повысить эффективность и ускорить внедрение в практику прорывных научных разработок по широкому спектру направлений — от экономических прогнозов до нейропротезирования.

Первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Леонид Гохберг, открывая встречу, отметил, что в фокусе внимания сотрудничества университета и АСИ — нейротехнологии, развитие регионов и городов, искусственный интеллект, цифровая трансформация и др. В университете сложились сильные команды ученых по многим дисциплинам, сформированы современные базы данных по различным аспектам социально-экономического развития страны, подчеркнул Леонид Гохберг. Преподаватели и научные сотрудники Вышки ежегодно публикуют более 3 тысяч статей в ведущих мировых журналах, в том числе 40% всех российских докладов по искусственному интеллекту на международных конференциях А*, а также выполняют более 600 исследовательских проектов.

Вышка — один из самых значимых партнерских университетов для Агентства стратегических инициатив, который обладает потенциалом для разработки прорывных решений, что крайне важно для АСИ, заявил заместитель гендиректора АСИ Георгий Белозеров. «Мы не являемся финансовым институтом, не выделяем деньги, но помогаем преодолевать административные барьеры, способные помешать появлению и реализации новых инициатив», — сказал он. Важной задачей АСИ Георгий Белозеров считает выявление и масштабирование успешных практик регионов и передачу передового опыта на другие территории.

В ходе встречи представители АСИ и ВШЭ презентовали перспективные проекты. Так, директор Центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде полагает, что креативная экономика способна стать одним из ключевых драйверов развития страны. «Мы стремимся построить новый блок экономики, чтобы художник в России не был голодным, чтобы креативные индустрии влияли на социальную сферу и смежные отрасли», — сказала она. Среди возможных совместных направлений работы Екатерина Черкес-заде выделила стратегии и прогнозы развития креативных индустрий до 2030 и 2036 годов и создание регуляторики, направленной на стимулирование креативной экономики. Директор Центра национальных рейтингов АСИ Михаил Уткин отметил: «Основная задача наших рейтингов — не ранжировать, а предлагать наилучшие решения». Сейчас центр в сотрудничестве с НИУ ВШЭ совершенствует методики в соответствии с новыми вызовами, включая доработку показателей и алгоритмов их расчета. Перспективная задача для совместных усилий — создание доказательной информационной базы. Представители Вышки рассказали о фундаментальных и прикладных проектах. Директор Центра стратегического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Михаил Голанд сообщил о подготовке доклада «Сценарии развития российской экономики в условиях геополитической турбулентности», посвященного анализу возможных сценариев развития ключевых направлений экономики и социальной сферы на период до 2030–2036 годов. Доклад ежегодно актуализируется, он зарегистрирован как ноу-хау, доступ к нему предоставляется по лицензии. Целый ряд крупных государственных и частных компаний соответствующие лицензии уже приобрели. Наряду с докладом специалисты НИУ ВШЭ на регулярной основе готовят сопутствующие материалы, в том числе обзоры российских и зарубежных прогнозов, уникальные базы данных, специализированные консенсус-прогнозы на основе опроса более 500 ведущих российских экспертов, ежеквартальные обзоры российской экономики и социальной сферы по 14 ключевым направлениям. Доступ ко всей этой аналитике предоставляется бизнесу на коммерческой основе.

Директор НИУ ВШЭ по взаимодействию с регионами Наталья Рязанцева напомнила, что проекты Вышки реализуются в 62 регионах России. В университете реализованы 250 проектов городского и регионального развития, созданы интегрированные системы мониторинга и прогнозирования ключевых показателей социально-экономического развития регионов и городов. В них объективно отражаются развитие предпринимательства и человеческого потенциала, демографические процессы и ситуация на рынке труда. Особое внимание было уделено проектам комплексного развития территорий. Яркими примерами разработок университета стали проекты реновации Норильска и расширения его зеленых и парковых зон, а также создания квартала здоровья на базе Национального центра медицины в Якутске. Заместитель директора ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Павел Рудник дополнил: «Возрастающую роль в наших исследованиях по тематике регионального развития играют методы машинного обучения и анализа больших данных. Так, для оценки широкого спектра показателей социально-экономического развития в автоматизированном режиме мы активно применяем разработанную в ИСИЭЗ систему интеллектуального анализа больших объемов данных iFORA». Директор Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко сообщил, что его коллектив с 2012 года системно занимается изучением инноваций в регионах и городах. Так, в сентябре этого года на форуме «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС» был представлен третий выпуск Рейтинга инновационной привлекательности мировых городов — HSE Global Cities Innovation Index 2024, охвативший более 1000 агломераций в 144 странах мира. За счет сбора данных по 90 различным показателям удалось полноценно охватить три сферы: технологическое развитие, креативные индустрии и качество городской среды. Среди самых продолжительных исследований центра он также назвал Рейтинг инновационного развития субъектов РФ, 9-й выпуск которого был опубликован в августе этого года. Среди знаковых работ были отмечены Атлас экономической специализации регионов России, Рейтинг креативных регионов России, доклады по креативным специализациям российских городов, импортозависимости субъектов РФ и потенциалу их кооперации со странами ЕАЭС в промышленной сфере, а также мониторинг предпринимательской активности. Заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Смирнов сообщил, что институт завершает разработку базы данных показателей региональных прогнозов до 2030 года, сопоставимых с общим прогнозом по России. Для текущих прогнозов используется метод наукастинга, а более долгосрочные разрабатываются на основе производственной функции.

Директор Центра геоданных факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Татьяна Анискина рассказала о рейтинге регионов по уровню климатических рисков, в котором оцениваются риски и вероятность природных катастроф. Другим крупным направлением стали оценка и поддержка климатических проектов, направленных на повышение поглощения углерода за счет лесоразведения. Директор НИУ ВШЭ по научным исследованиям и разработкам Игорь Соколов рассказал о нейрокогнитивных исследованиях, в том числе разработках клинических нейротехнологий для сохранения когнитивных функций. Сейчас нейрокластер Вышки располагает интернациональным коллективом исследователей и уникальным научным оборудованием, в том числе автоматизированной системой неинвазивной стимуляции мозга с возможностью синхронной регистрации биотоков мозга и фиксации движения глаз. Разрабатывается система доказательств влияния городской среды на физическое и ментальное здоровье жителей, что позволит разработать индексы психологического благополучия города. Ученые НИУ ВШЭ создали нейроортез на принципах нейрообратной связи для восстановления двигательных функций верхних конечности у детей с врожденными или травматическими моторными расстройствами, позволяющий быстрее возвращать функции рук и кистей. Эти разработки возможно распространить и на взрослых. По мнению Игоря Соколова, необходимо во взаимодействии с АСИ разработать предложения по изменению правового регулирования экспериментальной медицины, что, с одной стороны, даст возможность расширить клиническую базу для развития технологий, с другой — позволит нуждающимся в новейших методах лечения людям получить современную медицинскую помощь. «Все делается в соответствии с девизом Вышки “Не для школы, а для жизни”», — уверен он. Георгий Белозеров в завершение встречи подчеркнул, что многие разработки Вышки могут стать базой для создания конкретных решений, и предложил дополнить планы взаимодействия и активизировать координацию в областях, где НИУ ВШЭ и АСИ ведут близкие по тематике проекты. «Перечень направлений нашей деятельности не ограничивается рассмотренными сегодня темами, за время дискуссии я набросал несколько десятков идей. У нас большой потенциал взаимодействия, и вместе с командой агентства мы продолжим проработку инициатив в формате двухстороннего сотрудничества», — подытожил Леонид Гохберг.

